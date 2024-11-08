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小孩沒禮貌、成績差要背鍋 她嘆補習班是「最爛教學工作」：太廉價
在補習班教書是好工作嗎？一名女網友發文，稱她去補習班幫忙教書，未料發現小孩超級沒有禮貌、家長沒有管教、成績差全怪老師，讓她感到很痛苦，忍不住抱怨：「補習班老師真的很可憐，也很廉價」。
一名女網友在Dcard發文，表示她一直都在學校當代理教書，也因為對教學很有熱情，決定念研究所修教育學程，而因為要修課的關係，沒有辦法在學校當全職的代理教師，剛好家裡附近的補習班缺高年級老師，主任一直拜託她，她才開始在補習班幫忙，沒想到卻是「痛苦的開始」。
原PO表示，在補習班教書每天都要順著家長，小孩超級沒有禮貌，家長非但沒有管教自己小孩，還覺得老師罵小孩太兇了；學校期中期末考考差，全部都怪在補習班老師身上；每天要三催四請拜託孩子寫作業、寫評量，要不要寫評量還要看學生臉色，原PO不禁抱怨：「補習班老師真的很可憐。」
此文一出，不少網友揭露，學校老師的處境也差不多，「妳不是待過學校，那妳應該知道現在學校的狀況應該跟妳現在的處境差不多，我代的每間學校都有這種學生哦」、「當導師也越來越接近這種狀態喔」、「學校老師日常」。
也有網友建議，應該改善心態，精進班級經營能力，「您的班級經營，可以再更精進些，妳要比家長更有魄力，學生不寫評量，就留下來到寫完為止，想盡辦法達到自己的目的就對了」、「妳在學校就是要解決這樣的問題」、「都是教育學生的職業，是不是應該互相理解、合作」。
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