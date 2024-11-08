嘉中學生國際科學博覽會為國爭光 母親是嘉檢獲獎主任檢察官

嘉義高中科學班學生何承祐參加2024年巴西科學博覽會，以「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」研究，勇奪天文地科數理組二等獎，為國爭光，他母親是8月從屏東地檢署調回嘉義地檢署主任檢察官陳靜慧，陳辦大案績效佳，榮獲法務部法眼明察獎，母子檔傑出成就傳為佳話。

嘉中說，科學班三年級何承祐的研究，利用蓋亞資料庫深入探討變星形成的原因，並分析星團年齡、金屬豐度及潮汐力對變星數量的影響，研究成果廣受評審讚譽，展現他在天文物理領域過人潛力與貢獻。上月28日下午，何承祐隨團返抵桃園國際機場，嘉中校長陳元泰、導師陳惠璋、指導老師黃冠夫及母親嘉檢主任檢察官陳靜慧準備花圈、布條與海報迎接，歡迎凱旋歸國，獻上師生祝賀喜悅。

何承祐自學能力強，對各項知識抱濃厚興趣，樂於挑戰自我，創辦Delta Knowledge科普頻道，以淺顯影片和社群內容傳播物理知識，廣受大眾喜愛，累計點閱率達數百萬次。2022年參加國際科學奧林匹亞榮獲世界銀牌，2023年台灣國際科展獲得三等獎，代表台灣參加巴西科學博覽會的資格。

何承佑母親嘉檢主任檢察官陳靜慧，承辦嘉市議員戴寧貪汙案、80億元地下匯兌洗錢案、詐領健保費等社會矚目重大案件，表現出色，去年榮獲法務部「法眼明察」獎殊榮，獲調升屏東地檢署主任檢察官，8月再調回嘉檢。