族群認同與使用語言不成正比 近7成民眾在家使用國語

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊，針對「如何從事有效的文化教育」進行調查，發現有超過7成的國人自認是「閩南人」，但只有不到3成的國人在家會使用「閩南語」，在所有調查者中，更有逾7成國人在家使用國語。

台師大今舉行記者會，公布國人對於文化教育的看法調查。此調查參考內政部人的口分布的數據，採各縣市均等的比例原則，向全台15到59歲民眾進行電訪。

師大國文系教授鍾宗憲表示，國人在族群身分認同方面，有7成3自認為閩南人、1成1則認為自己是客家人，自認是台灣人或外省人的只有各5％，原住民更只有1.4％；不過，以上數據與國人在家使用的語言卻不成正比，調查顯示，有68.8％民眾在家使用國語，使用閩南語者為29.7％，在家講客語的比例甚至只有1.4％，瀕危狀況嚴重。

調查也指出，居住地大概以彰化、南投為基本線，國、閩語比大致是56：44，越往南部，使用國語的比例越低。鍾宗憲也進一步說明，都會區則會有不同的結果，像是「高雄人喜歡使用閩南語」的印象，就在調查結果被顛覆了，有高達6成5的高雄人在家使用國語、講閩語者則約3成2。而「屏東縣」在家使用各語言的比例，則與國人族群認同的比例最吻合，國、閩語比約是3比7。

去年研究團隊的調查顯示，超過5成的國人自認不了解原生族群文化，今年的調查則有近4成左右國人認為「居家語言習慣」不影響「對於原生族群文化的了解」。鍾宗憲指出，這顯示「居家語言習慣」和「對於原生族群文化的了解」已有脫節的現象。

此外，問卷中「生活環境」及「學校」對原生族群了解程度的影響，有高達8成4及7成4的國人認為是影響的主因。鍾宗憲分析，國人強烈期待家庭以外的文化教育資源。他說，在「家庭」以外的場域推廣文化教育，值得教育當局關注，而有超過半數的民眾認為最容易接觸到的文化產品是「影視作品」和「音樂歌謠」。

鍾宗憲說，文化部應加強文化教育推廣的力道，尤其影視、音樂都是具經濟價值、可外銷的產品。在此次調查中，超過8成受訪者認為「AR、VR、3D動畫、電玩遊戲等科技發展」對文化教育有助益，表示民眾對科技發展有感，知識的取得、教育的方式，甚至體驗生活的安排都已不同以往。他舉對岸「黑神話：悟空」電玩遊戲，發售後一個月內全球銷量就超過2000萬份為例，台灣應在有限的資源下，努力刺激、開拓文化產業。

鍾宗憲表示，文化教育的調查是繁瑣且綿密的，研究團隊將努力集結近年統計到的數據，並預計於明年推出「文化教育建議書」，供相關部會在研擬政策參考。

台師大調查採分層比例隨機抽樣法，並以各縣市為分層。有效樣本1070份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。