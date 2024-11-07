全國學生數最多...台南市復興國中創校50周年 市長專程送大紅包

全國學生人數最多的國中台南市復興國中，今天歡度50周年校慶，市長黃偉哲致贈大紅包50萬元，協助學校改善大禮堂的空調，讓大型室內活動時，能讓親師生更舒適。另頒獎傑出校友，並為校友藝術家何玟瑾製作的紀念雕塑揭牌，象徵光耀50。

南市東區復興國中班級數100多班，學生人數3100多人，為全國國中人數最多的學校，慶祝建校50周年，舉辦一系列活動，包含選出傑出校友等。昨天是園遊會，今起運動會，並頒獎傑出校友、資深教職員以及獲得師鐸獎的老師，許多校友、退休教職員也回娘家同賀。市長黃偉哲今早7點50分就來校祝賀，也帶來大紅包50萬元，要改善復興館的空調設備。

校長陳文財說，復興館是學校的大禮堂，重要大型活動都在此舉行，特別是畢業典禮更邀請家長參加，由於親師生就有2千多人，空調設施略感不足，因此將用這50萬元改善復興館的空調設備，讓參加活動的親師生能有更舒適環境。