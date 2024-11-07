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全國學生數最多...台南市復興國中創校50周年 市長專程送大紅包

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國中創校50周年，為校友設計製作的雕塑揭牌。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國中創校50周年，為校友設計製作的雕塑揭牌。記者鄭惠仁／攝影

全國學生人數最多的國中台南市復興國中，今天歡度50周年校慶，市長黃偉哲致贈大紅包50萬元，協助學校改善大禮堂的空調，讓大型室內活動時，能讓親師生更舒適。另頒獎傑出校友，並為校友藝術家何玟瑾製作的紀念雕塑揭牌，象徵光耀50。

南市東區復興國中班級數100多班，學生人數3100多人，為全國國中人數最多的學校，慶祝建校50周年，舉辦一系列活動，包含選出傑出校友等。昨天是園遊會，今起運動會，並頒獎傑出校友、資深教職員以及獲得師鐸獎的老師，許多校友、退休教職員也回娘家同賀。市長黃偉哲今早7點50分就來校祝賀，也帶來大紅包50萬元，要改善復興館的空調設備。

校長陳文財說，復興館是學校的大禮堂，重要大型活動都在此舉行，特別是畢業典禮更邀請家長參加，由於親師生就有2千多人，空調設施略感不足，因此將用這50萬元改善復興館的空調設備，讓參加活動的親師生能有更舒適環境。

藝術家何玟瑾是復興國中的校友，慶祝50周年校慶，與藝術家丈夫王昭旺受復興國中文教基金會、家長會及顧問團委託設計「心心向榮‧光耀50雕塑」，陳文財與近4任校長程文章、吳子京、林茂森、敬世龍、也是校友的市議員李宗霖及傑出校友等貴賓為雕塑揭牌。另，復興國中校友會、高雄市國際獅子會也捐贈46萬元，充實教學設備。

台南市東區復興國中創校50周年，為校友設計製作的雕塑揭牌。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國中創校50周年，為校友設計製作的雕塑揭牌。記者鄭惠仁／攝影

紅包 藝術家 黃偉哲

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