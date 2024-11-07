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畢業逾半世紀嘉工校友尋人完成不可能任務 明天首次返校開同學會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立嘉義高工明天舉行103年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲退休老人，明天首次返校開同學會。記者魯永明／攝影
國立嘉義高工明天舉行103年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲退休老人，明天首次返校開同學會。記者魯永明／攝影

國立嘉義高工明天舉行103年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲退休老人，經老同學台北松山工農退休主任陳四德號召發起，在全國各地找到33名老同學，明天首次返校開同學會，老同學開心期待見面相聚，話校園年少美好歲月，

陳四德11年前也以垂楊國小校友，發起第18屆6年甲班同班40名同學，聚集母校垂楊國小開同學會，滿懷感恩地為題名為「孕育」的捐贈石雕藝術品揭牌，石雕藝術品成為垂楊校園最富含教育意義的校園裝置藝術。

陳四德說，他們是嘉高電工科第12屆乙班畢業生，1969年畢業，畢業至今超過55年，同學之間畢業以後最初5年，還有聯繫。但是後來由於大家都忙於工作，南來北往，當時聯絡方式只有書信往來，後來逐漸疏於聯絡而斷訊。

斷訊半世紀之久，他們同學都是民國39年後半年、40年前半年，最年長的是37年次的。現在同學們年齡都7字頭，身體的健康活力都不若以往了，有感於同學緣分可貴，年紀大更加念舊，想回憶重溫年輕時光，跟老同學見面敘舊。

陳四德表示，本來打算7月開始尋找老同學，不巧6月底身體出狀況，住院3周，當身體恢復急著尋同學，8月11日起每天作業，南北來回，尋找同學。手上只有55年前畢業同學錄老家地址，透過所有的管道，包括舊家訪視，網路平台搜尋。

完成搜尋作業，遺憾的是35名同學只找到33人，其中6人往生，沒找到的2人，他用盡所有的方法，結果還是斷訊沒有結果，尋找過程，他寫下紀錄。幫助記憶退化的同學能夠保持比較完整的內容。

他也訪視2位老師：導師徐松榮及英文教師林淑和，徐松榮老年退化，高興明天參加同學會。他說，感到遺憾的是，10年前就尋找同學狀況會好很多，65歲以後衰退速度快很多。

陳四德說，「我們這一代不僅是即將消失的一群，而是正在消失的一群，剩餘的日子多少難料，要把握，要享受，最方便安全的就是老同學來共同享受，畢業55年後，才辦第一次全班同學會，讓大家驚奇，也讓大家珍惜。」

校園 老家 藝術品

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