家齊高中百年校慶推出「X的神秘事件簿」 學生沉浸偵探解謎

台南市家齊高中數學科與「神不在場」實境遊戲公司聯手，為慶祝百年校慶推出創新體驗活動「X的神秘事件簿」，受到學生喜愛，開放學生預約報名，短短幾天就額滿。校長陳韻如表示，活動設計結合推理解謎，由實習老師扮演遊戲角色（NPC），營造沉浸式情境體驗。

在遊戲裡，學生化為「最強高中生」，與偵探華生聯手對抗大反派莫里亞蒂。參與者需在校園內完成多項挑戰，甚至進入未曾造訪的教室解謎，充分發揮觀察力、邏輯推理和協作能力。活動更特別借來中山國中的舊課桌椅為場景布置，增加場景真實感與懷舊氛圍。

這項活動除了考驗學生的推理能力，也強調了團隊合作的重要性。由於時間限制，僅靠個人努力無法通關，學生必須發揮各自的長處，協力完成任務，不僅增進了合作能力，也讓學生在團隊中找到自己的價值。

活動設計人黃光文老師說，這樣的體驗式學習往往比直接說教更具啟發性。透過遊戲情境，學生能更自然地學習到團隊合作與問題解決的價值，達到寓教於樂的目的。

學生分享，劇情緊湊流暢，數學元素融入巧妙，解謎過程充滿挑戰；過程雖累但非常有趣，特別喜歡這樣的設計。也有學生認為，老師的角色和關卡設計讓遊戲體驗豐富多彩，超級好玩。