南一中與中一中誰才是「真一中」 校長聯袂拍片「爭一中」推大學T

台南一中與台中一中過去曾發生，有網友爭誰才是「真一中」，不過兩校已變成戰友，除學術交流，也體育交流。兩校的學生聯合會日前合作推出「爭一中聯名大學T」，邀請二校校長拍攝影片，上線僅僅2天已破20萬點閱，訂單已超過百件，持續熱銷中。

南一中學生聯合會會長陳柏翔說，「爭一中聯名大學T」的發想，來自兩校長期的友誼交流。南一中與中一中是國內僅存的「一中」，而網路上也有許多爭一中的討論。因此，兩校學生聯合會便開始討論合作，以「大學T」作為主軸，祝福大家都能進入自己心目中的理想大學；同時透過合作，促使兩校情感交流更加密切，讓「爭一中」變成「真一中」，兩所學校都是重感情的一中人。

南一中學聯會公關長陳永詮談到，這次的「爭一中」合作案，兩校經過長時間密集的討論，雙方先各自設計自己學校的slogan，如南一中又稱「竹園岡」，竹子的英文叫bamboo，與「本部」諧音，因此將這段諧音梗放進設計中。

南一中學聯會學權長吳崇凱說，雙方各自邀請自己的校長拍攝影片，包含南一中校長廖財固與中一中校長林隆諺都非常支持學生的創意，全程配合拍攝。「第一次可以指揮校長，覺得很新奇」，也謝謝兩位校長對學生的支持與關愛。

陳柏翔表示，南一中與中一中一直有合作案，如前年共同舉辦「女裝大賽」，兩校學生各自穿著女裝後，拍照上傳，並公開票選，最高票者獲得冠軍。活動的核心精神是打破性別框架，當時獲得很大的迴響。下學期也有新企畫活動會推出，請大家拭目以待。