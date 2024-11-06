快訊

美國兒少猥褻犯入境…傳入住桃機旁商旅 警到場撲空「人已北上」

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

共創新局！賴總統祝賀川普當選 台灣願作美國最可信賴夥伴

海事水產類技藝競賽基隆登場 131名菁英選手搶當金手指

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供

全國高中學生海事水產類技藝競賽，今在基隆國立海大附中辦術科賽程，131名晉級全國賽選手爭取「金手獎」榮銜。教育部長鄭英耀今到場，勉勵所有懷抱海洋夢想的選手展現才華，並透過競賽切磋，提升專業水平，實現夢想。

今年全國高級中等學校學生海事水產類技藝競賽，分成輪機、漁業、水產食品、水產養殖、航運管理、航海和船舶機電7大職種，昨天在海大附中舉辦學科測驗，今天是術科項目，明天頒獎。131名來自各縣市菁英選手，將選出32人獲頒金手獎，另有40名選手獲得優勝成績肯定。

教育部國民及學前教育署表示，學生技藝競賽是學生切磋觀摩，激勵技藝提升的平台。藉由海事水產類學生技藝競賽，展示技職教育的實用特色和培養學生實踐能力的重要性。家事類、農業類、工業類和商業類技藝競賽，未來也會陸續舉辦。

國教署說，今年的競賽強化產學合作機制，海大附中規畫「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」方案，邀集長榮海運、陽明海運、萬海航運、協鑫造船、中華海洋生技、金華能源、來來超商等企業參與，提供選手實習及就業機會。

鄭英耀今天到海大附中了解競賽情形，擔任命題評判總召集人的高雄科技大學副校長俞克維陪同說明。鄭說，教育部一直以致力技能學習，希望透過每年舉辦學生技藝競賽，啟發技職學生創新思維，提升實務能力，應對各種挑戰。

鄭英耀表示，今年競賽場地在海大附中，主題定為「海事群英雞籠聚，技藝爭鋒榮光顯」，希望所有懷抱海洋夢想、技藝卓越的選手，都能在港都展現才華。鄭也感謝俞克維及各職種命題及評判委員，同時肯定海大附中校長洪進源團隊辛勤付出，讓賽事能順利進行。

今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
今年海事水產類學生技藝競賽在基隆國立海大附中舉辦，今天進行術科項目，選手全神貫注操作。圖／海大附中提供
教育部長鄭英耀（前中）今天到海大附中，聽取海事水產類技藝競賽命題評判總召集人俞克維（前右）說明賽事。記者邱瑞杰／攝影
教育部長鄭英耀（前中）今天到海大附中，聽取海事水產類技藝競賽命題評判總召集人俞克維（前右）說明賽事。記者邱瑞杰／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天到海大附中，聽取海事水產類技藝競賽命題評判總召集人俞克維說明賽事。記者邱瑞杰／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天到海大附中，聽取海事水產類技藝競賽命題評判總召集人俞克維說明賽事。記者邱瑞杰／攝影

夢想 海大 生技

延伸閱讀

教育部長鄭英耀：談大學因材施教 打造國際競爭力 透過品保發展特色

國教院新院長上任！前華梵大學校長林從一接棒 主責微調108課綱

嶺東科大60周年校慶 鄭英耀、盧秀燕到場慶賀

台塑生醫王瑞瑜發起 全台首座光電儲能球場完工啟用

相關新聞

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

南一中與中一中誰才是「真一中」 校長聯袂拍片「爭一中」推大學T

台南一中與台中一中過去曾發生，有網友爭誰才是「真一中」，不過兩校已變成戰友，除學術交流，也體育交流。兩校的學生聯合會日前...

海事水產類技藝競賽基隆登場 131名菁英選手搶當金手指

全國高中學生海事水產類技藝競賽，今在基隆國立海大附中辦術科賽程，131名晉級全國賽選手爭取「金手獎」榮銜。教育部長鄭英耀...

別校喝不到鮮乳、保久乳 高市莒光國小學童每周喝三次

「班班喝鮮奶」政策上路以來爭議不斷，因冷鏈、運送配套措施不足，學校從鮮奶改訂保久乳，未料保久乳全台大缺貨，高雄市莒光國小...

70天2事故遭罰減班…康橋不服向教育部提訴願 教育局：學生安全零容忍

康橋國際學校秀岡校區校車今年接連發生2起學生交通車事故，新北教育局核定該校國中部114學年度減招1班，校方不服提起訴願。...

國中、高中校車司機延齡至68歲 校長苦：國小幼兒園難招標

司機荒難解，交通部全面放寬客運業司機年齡至68歲，教育部卻僅部分放寬交通車司機年齡，政策出現落差，讓學校交通車找不到司機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。