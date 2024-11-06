海事水產類技藝競賽基隆登場 131名菁英選手搶當金手指
全國高中學生海事水產類技藝競賽，今在基隆國立海大附中辦術科賽程，131名晉級全國賽選手爭取「金手獎」榮銜。教育部長鄭英耀今到場，勉勵所有懷抱海洋夢想的選手展現才華，並透過競賽切磋，提升專業水平，實現夢想。
今年全國高級中等學校學生海事水產類技藝競賽，分成輪機、漁業、水產食品、水產養殖、航運管理、航海和船舶機電7大職種，昨天在海大附中舉辦學科測驗，今天是術科項目，明天頒獎。131名來自各縣市菁英選手，將選出32人獲頒金手獎，另有40名選手獲得優勝成績肯定。
教育部國民及學前教育署表示，學生技藝競賽是學生切磋觀摩，激勵技藝提升的平台。藉由海事水產類學生技藝競賽，展示技職教育的實用特色和培養學生實踐能力的重要性。家事類、農業類、工業類和商業類技藝競賽，未來也會陸續舉辦。
國教署說，今年的競賽強化產學合作機制，海大附中規畫「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」方案，邀集長榮海運、陽明海運、萬海航運、協鑫造船、中華海洋生技、金華能源、來來超商等企業參與，提供選手實習及就業機會。
鄭英耀今天到海大附中了解競賽情形，擔任命題評判總召集人的高雄科技大學副校長俞克維陪同說明。鄭說，教育部一直以致力技能學習，希望透過每年舉辦學生技藝競賽，啟發技職學生創新思維，提升實務能力，應對各種挑戰。
鄭英耀表示，今年競賽場地在海大附中，主題定為「海事群英雞籠聚，技藝爭鋒榮光顯」，希望所有懷抱海洋夢想、技藝卓越的選手，都能在港都展現才華。鄭也感謝俞克維及各職種命題及評判委員，同時肯定海大附中校長洪進源團隊辛勤付出，讓賽事能順利進行。
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