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台中一中與台南一中校長「開戰」 一中各表真相曝…

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中一中攜手台南一中，兩校學生會合作設計的聯名T恤。圖／取自臉書「台中一中學生會」
台中一中攜手台南一中，兩校學生會合作設計的聯名T恤。圖／取自臉書「台中一中學生會」

台中一中台南一中「爭一中」戰火再起，中一中校長林隆諺與南一中校長廖財固竟然「開戰」，拍影片各自喊話「如果你是真一中，那就來爭一中吧！」，引發熱議。原來兩校學生會又玩「真一中、爭一中」梗，設計聯名T恤，兩位校長幫高調。

台中一中、台南一中因校名都有「一中」，多年來常有學生或校友在網路論戰，爭誰才是「真一中」。兩校校長擔綱，拍攝影片開戰，爭誰是「真一中」。

台中一中校長林隆諺說：「吾台人初無中學，有則自本校始，你說呢」；南一中校長廖財固則說，南一中又稱「竹園岡」，竹子的英文叫bamboo，有什麼好爭的？」兩人喊話「如果你是真一中，那就來爭一中吧！」原來是幫兩校學生會設計的聯名T恤行銷。

兩校學生會攜手設計聯名T恤，滿滿的「一中各表」，包括「誰才是一中本校」、「一中之爭占領分部」、「一中有什麼了不起」、「台中公園附屬一中」等過去用過的梗重現，T恤開放認購中。

南一中校長廖財固曾是台中一中教務主任，兩校2019年首推「一中盃」，師生交流，切磋球技，行之有年。

台中一中校長林隆諺像台南一中宣戰，要爭「真一中」。圖／取自臉書「台中一中學生會」
台中一中校長林隆諺像台南一中宣戰，要爭「真一中」。圖／取自臉書「台中一中學生會」
台南一中校長廖財固參戰，要爭「真一中」。圖／取自臉書「台中一中學生會」
台南一中校長廖財固參戰，要爭「真一中」。圖／取自臉書「台中一中學生會」

台中一中 台南一中

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