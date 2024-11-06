70天2事故遭罰減班 康橋提訴願

康橋國際學校秀岡校區校車今年接連發生2起學生交通車事故，新北教育局核定該校國中部114學年度減招1班，校方不服提起訴願。如今運安會「事實資料報告」出爐，衍生「誤罰」疑慮，教育局長張明文說，學生安全要用最高標準要求，目前不影響處分。

康橋校車70天內兩度事故，引發社會關注，市府依私立學校法第55條規定，對學校祭出減招1班處分；校方循行政程序，向教育部提訴願。家長會長李翊菲先前為學校抱屈，認為調查尚未出爐，未審先判不合邏輯，傷害校方辦學。

康橋秀岡校區國中部有11班，學生主要來自雙北，搭交通車約75%，不少學生從幼兒園讀到高中，114學年度國中部減招1班，外界認為教育局有殺雞儆猴意味，家長憂校內升學難度大增。

對於運安會報告，校方說，目前僅做初步調查，先完成「事實資料報告」，才進入「可能肇因及風險分析」，最終調查報告出來，才能得知肇事原因及責任認定。

校方說，事故後除原有的各項管理規範，也加強行車安全要求，雨天、隧道內必須降低車速，也補助交通車公司安裝衛星記錄設備，希望提升校車安全管理，重拾學生、家長信心。

「校車交通事故發生1次就非常嚴重了，更何況是2次。」新北教育局長張明文重申，教育局對學生安全零容忍，須用最高標準要求。至於學校尋求行政救濟，教育局尊重，但運安會初判原因不影響處分。