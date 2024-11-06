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新北5校出包 錯過學科能力競賽

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北報導

全國高中學科能力競賽下周舉行，新北市議員爆料有5所學校錯過報名時間，導致學生喪失參賽資格，盼市府補救。市長侯友宜表示，不能等到明年才解決，也要追究責任。教育局說，已無法再報名，今年將提供學生補參賽證明，記錄在學習歷程檔案。

新北市教育局說，經統計共有北大高中、石碇高中、徐匯高中、裕德高中、淡江高中5校未於期限內完成報名作業，出現行政疏失，55名學生受影響。教育局將另提供參賽證明，公開表揚受影響學生，以資鼓勵其努力與表現，並要求學校後續輔導參與其他相關競賽。

有家長直呼「荒謬」，認為多校都出現失誤，不是報名程序有問題，就是學校太不用心，「這次是學科能力競賽，下次是什麼？學測還是繁星（推薦）？」受影響學生都表示「很難過」，擔心未來成績也受到影響。

「不應該有學校會忘記報名」新北市議員呂家愷指出，學科能力競賽區賽每校有12個名額，卻有學校未完成報名，孩子準備了1年，現在卻可能白費，情何以堪？他說，去年有書面、網路報名，今年卻只有網路報名，缺乏雙重管道，盼市府解決，讓學生重新參賽。

但教育局長張明文回應，比賽由大專院校舉辦，已完成考試出題、試卷封包及材料準備作業，報名程序已經完備，無法再報名，明年相關配套會在簡章明訂。

侯友宜表示，今年如何補救才是重點，不要再等到明年，要求教育局了解原因，追究責任，學生權益不能受損。

教育局 網路

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