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雄女百年推客製郵票、郵冊 9日校內設臨時郵局

中央社／ 高雄5日電

高雄女中11月8、9日將舉辦百年校慶，雄女也與高雄郵局合作，推出「雄女百年校慶客製郵票限量珍藏紀念冊」及「雄女百年校慶個人化郵票」，9日當天校內將設臨時郵局販售。

高雄女中校長鄭文儀告訴中央社記者，這2款限量商品將於9日的校慶園遊會活動中正式推出，屆時高雄郵局將設立「高雄女中百年校慶臨時郵局」，更設計可愛的雄女校慶郵戳。

鄭文儀說，2款紀念封套以雄女書包造型，內頁結合雄女人的小斑馬形象、歷年校服等設計，將是雄女人與民眾一同歡慶高雄女中百年校慶值得珍藏的紀念品，預料將掀起搶購熱潮。

雄女表示，9日當天將設「高雄女中百年校慶臨時郵局」，時間為上午9時至12時30分，現場將有雄女制服、書包、雄女寶寶及背板供拍照上傳製作。除了有百週年紀念郵戳、局贈封外，也有「KGHS100」紀念章。

「雄女百年校慶客製郵票限量珍藏紀念冊」限量500冊，每冊售價新台幣200元，於雄女福利社販售。雄女表示，這套紀念郵冊上的圖案，是雄女學生穿著100年來的各式校服，呈現不同年代的青春活潑；主畫面是雄女百年校慶2000人排字「KGHS100」的空拍圖。另外搭配百年來校門變化，別具歷史意義。

此外，校友、在校生訂製專屬個人的「雄女百年校慶個人化郵票」可以套印個人照片，限量1000組，即日起可於中華郵政i郵購／「高雄郵風MALL」網站下單預購或於當日臨時郵局現場購買，每份180元，包括個人化郵票、書包造型紀念封套、明信片、紀念徽章。

書包 郵局 高雄女中

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