違睽20年打進HBL前十六強 彰化成功高中籃球隊立志刷新彰化紀錄

去年高中籃球聯賽，大肚溪以南沒隊伍晉級十六強，今年彰化縣立成功高中籃球隊推進防守線，距彰化縣高中球隊打進十六強睽違至少20年，立委謝衣鳯今以謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長身分，送加油金期勉成功高中籃球隊挺進前十二強。

成功高中表示，全國有33支高中隊伍參加高中籃球聯賽（HBL）男子資格賽，只取前八強，再與去年全國前八強，總共16隊進行預賽，彰化縣立成功高中爭取晉級過程中，遭遇多隊勁旅，分別以83：59力克基隆商工，又以63：37比數大贏青年高中；以往成功高中能在「32強」裡面贏一場就很高興，今年首度殺進全國16強，實力備受台灣籃球界矚目。

謝衣鳯說，以她的祖父母之名成立的謝言信、謝林玉鶯文教基金會，長期支持籃球運動，從各鄉鎮市三對三籃球賽到全場籃球賽，提倡青少年從事健康運動，去年起增加提供學校籃球隊獎學金，希望為彰化縣及台灣培育優秀運動人才，縣立成功高中籃球隊不負所望，邁出好的一步，她和基金會都希望球迷11月21日到縣立體育館為選手加油。

球隊教練馬澤閎原任新北市學校的籃球教練，縣議長謝典林連人帶隊包裹式挖角，把集合全台籃球菁英的球隊移植到彰化縣升學，連同彰化縣永靖等國中優秀球員，組成成功高中第一支夢幻球隊；馬澤閎說，幾近軍事化嚴格訓練，讓球員變得更強大。

「明年戰鬥力更強。」校長林克修表示，籃球校隊球員2/3是高一生，再磨練一年球技可在明年發光，他要感謝縣長、縣議長和謝言信、謝林玉鶯文教基金會的支持，如同提供一片沃土，種子落下就會發芽茁壯。

HBL預賽縣立成功高中分到C組，被稱為死亡之組，另外還有HBL傳統強隊泰山高中、東泰高中和宜蘭高中，四隊將在預賽中淘汰一隊晉級複賽，這場比賽11月21日在彰化縣立體育館進行，打進全國前12強複賽成為縣立成功高中當前重任。