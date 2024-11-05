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台師大交響樂團秋季公演 鋼琴協奏曲之王重磅登場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大音樂學系每年定期舉辦交響樂團音樂會，秋季公演《俊美萬千》邀請旅美指揮家陳美安回台，與鋼琴家嚴俊傑合作，演奏拉赫瑪尼諾夫《D小調第三號鋼琴協奏曲》。圖／台師大提供
台師大音樂學系每年定期舉辦交響樂團音樂會，秋季公演《俊美萬千》邀請旅美指揮家陳美安回台，與鋼琴家嚴俊傑合作，演奏拉赫瑪尼諾夫《D小調第三號鋼琴協奏曲》。圖／台師大提供

國立台灣師範大學音樂學系每年定期舉辦交響樂團音樂會，本次秋季公演《俊美萬千》攜手鋼琴家嚴俊傑及旅美指揮家陳美安，將由嚴俊傑演奏拉赫瑪尼諾夫第三號鋼琴協奏曲（Rach 3），台師大交響樂團則將以不同的音樂語言，演奏布拉姆斯第四號交響曲（Brahms 4），挑戰鋼琴與管弦樂的雙重巔峰曲目，挑戰經典作品。

音樂系主任歐陽伶宜表示，音樂系交響樂團選曲跨越古典時期乃至現代作曲家的作品，致力於豐富國內音樂文化的內涵，盼啟發聽眾對音樂的探索與喜愛，每次演出皆獲迴響，此次演出邀請旅美指揮家陳美安回國擔任指揮，與交響樂團共同舉行年度公演。

陳美安於音樂會上半場將帶來小約翰・史特勞斯《蝙蝠》序曲，呈現兼具「幽默與高雅」的維也納氣質，再與鋼琴家、台師大音樂系教授嚴俊傑合作，演奏拉赫瑪尼諾夫《D小調第三號鋼琴協奏曲，作品30》。作品以濃烈的情感和艱深的演奏技術聞名，該作品因鋼琴吃重的獨奏角色和超過三萬顆音符的炫技內容，而被稱為「鋼琴協奏曲之王」。

嚴俊傑表示，他在本次音樂會將演奏令人心碎的《拉三》(Rach 3)，其鋼琴華麗的音符閃耀，伴隨樂團深沉的情感波濤，展現鋼琴與管弦樂的完美融合，也象徵個人對鋼琴藝術的極致追求。

嚴俊傑說，《拉三》自發表以來，因其高難度技巧及深刻情感聞名於世。鋼琴家需在40分鐘演奏時間內連續克服多處難關，如第一樂章激情的Cadenza及第三樂章尾奏前的快速左手八度段落，眾多音符和龐大的結構，挑戰演奏者的耐力與專注力。

陳美安則談到，下半場將與樂團帶來布拉姆斯《E小調第四號交響曲，作品98》，作品帶有深沉的憂愁情感，與前半場的俄羅斯情感形成鮮明對比，反映出作曲家對人生的強烈反省及體驗。公演將呈現俄羅斯狂潮與德國深淵的對話，展現鋼琴與管弦樂之間極具戲劇性的張力與融合。

台師大音樂系交響樂團2024年秋季公演《俊美萬千》，11月22日晚上19時30分將於國家音樂廳登場，購票可洽opentix（https://s.opentix.life/p/P857515ab

交響樂團 鋼琴 音樂會

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