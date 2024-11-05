優等生從小考前三不費力 上建中見成績單呆住了「彷彿世界崩塌」

明星高中、第一志願人才濟濟，不少學生入學後因成績排名不如以往，感到前所未有的失落。一名網友在PTT分享，一位阿姨家的小孩從國小、國中都是大家口中的優等生，高中考上了建中卻讀得不怎麼開心，怎麼考在班上排名皆落在中間位置，如今孩子變得很失落、壓力很大，讓他好奇請教網友「怎麼勉勵這樣的學生」，引起熱議。

原PO指出，原來那位阿姨家的小孩從小都覺得讀書很簡單，拿個前三名也不花力氣，直到上了建中第一次測驗成績出來，看到他的名字數到後面才找到「一臉震驚呆住」。後來為了重回前三名認真讀書，排名卻僅上升至中間位置，原PO轉述孩子心態「好像世界塌了的感覺」。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「中間就不錯了」、「久了就習慣，我以前也這樣」、「要自己學會放下，總是會有怪物是贏不了的」、「第一志願就全國的怪物通通集中在一起啊，能前幾名的是怪物中的怪物」、「還好吧，重要的是大學那間」、「進了台大會更失落」。

不過，不少網友認為，在求學階段認清自己的能力限制，重新調整好讀書方法及心態也不是壞事，「早點認清也是好事，一山還比一山高比比皆是」、「放心，他以後還會遇到很多很多更聰明&更努力&更有背景的人」、「看清現實跟自己的能力，沒有一輩子都在贏的」、「上高中看清天賦和資源差距正常啦」、「天外有天，正常啊。我也是高中才知道自己很廢」。

過來人則建議家長，小孩面對這樣的狀況，可以適時幫忙開導，而建中之所以有這麼多的社團，為的就是讓學生尋找自己的價值。網友們也替原PO阿姨的小孩打氣，「建中最後一名還是屌打一堆學校啊」、「這是上到好高中的必經之路，要撐過去」、「正常啊，這樣的環境才會引發蛻變」、「不用擔心，認識這些人之後生活就會有趣很多，不枉此行」。