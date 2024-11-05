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台南高二生土法煉鋼「多益990滿分」 分享心得成同學榜樣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南光高中二年級學生陳柏丞多益測驗獲滿分990分。圖／校方提供
南光高中二年級學生陳柏丞多益測驗獲滿分990分。圖／校方提供

多益最高進階級分905到990分。台南新營南光高中二年級學生陳柏丞剛通過測驗獲最高990分，立即成為學校同儕間亮點人物。校方表示，陳同學英語能力已如同母語，尤其從未居住、遊學英語系國家，高中生能以英語流暢表達、主持會議實屬不易。

陳柏丞透露學英文歷程、多益備考心得，起因是從小喜歡魔術方塊，上網搜尋教學網站，參考外國專門在教學魔術方塊的頻道影片如：BrodytheCuber和J Perm。他說，國中時曾閱讀「葛瑞的冏日記」，英語故事無形中提升實力。倒是未來高三考完學測，想出國遊學，使視野更寬廣。

陳柏丞表示，多益備考不僅訓練語言能力，更是自我挑戰與成長旅程，高一才接觸學校的多益課程：有模擬題練習、相關單字、Live ABC的線上題庫等，師長指導應試技巧。

學校課程讓他了解多益測驗內容，於是決定暑假期間準備，將高二開學當成自己首次應試時機。這段時間以穩紮穩打態度，逐步摸索多益考題方向，擬定備考計劃。

陳柏丞指出，英語基礎從小開始培養，補習班學習外籍老師互動產生學習興趣。國中已通過全民英檢中級，準備多益也幫助提升單字量，進一步擴大英文基礎。

多益商用英文測驗與學測英文很不同，尤其詞彙是挑戰，他買專門口袋書，用書中的心智圖來強化記憶。還買模擬試題練習，培養寫題目「手感」。

他說，網路有不少資源，像是每日可免費做10題的刷題軟體，也成為備考的重要輔助。

聽力部分應試採熟練策略。他清楚知道聽力測驗關鍵是「走在題目前面」，也就是在音檔播放前快速瀏覽題目和選項，預先了解大意有利抓住重點。他表示，如果一時難以判斷答案，那就果斷猜測，迅速移到下一題，絕不能因一題而影響整體節奏。

多益閱讀量遠超過一般學測，題組結構更複雜。陳柏丞說，「這需要快速統整資訊能力，但在考試尾聲體力大多已耗盡，特別具有挑戰性。」這次應考體驗到時間掌控的重要，儘管認為時間控制有進步空間，但能順利完成200題，仍感到如釋重負。

拿下多益990分的滿分成績陳柏丞並未停下腳步。12月將參加科普專業英文能力大賽，選擇人工智慧為專項考核類別。他說，「人工智慧是我特別感興趣的領域，這場比賽能讓我繼續拓展英文知識。」

校長張添唐表示，學校英語教學一直力求創新活潑、推動雙語教學邁入國際化，推動全民英檢成效卓著。柏丞同學滿分通過多益成果，鼓舞更多同學挑戰自我、開拓學習領域。將進一步提升英語教學質量和多元化學習途徑，為學生開創更多發展機會。

南光高中校長張添唐（左起）、學生陳柏丞、導師林美祝合照。圖／校方提供
南光高中校長張添唐（左起）、學生陳柏丞、導師林美祝合照。圖／校方提供

多益 英文 英語能力 高中生

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