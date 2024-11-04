聯合盃作文賽 4地近萬人初賽

第18屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在新北、高雄、新竹市和雲林縣同步登場，近萬名學生報名參賽，12月15日將進行全國總決賽。

新北市區賽參賽人數是全國各縣市之冠，從國小到高中職共6509位學生報名。新北教育局長張明文鼓勵學生透過寫作提升思考力、表達力，也反思進步空間，在下次挑戰時更上一層樓。

聯合盃分成國小中高年級、國中及高中職共6組，高雄區初賽考題涵蓋高雄最夯的演唱會經濟及食物，包括「想邀誰來高雄演唱」、「逛夜市時喜歡的食物」等，考生反映題目生活化好發揮；師長認為，時下學生頻繁接觸短影音，作文訓練可增進統整能力及文字敏感度。

高三學生張丞妤說，近年追過韓團BLACKPINK等3場演唱會，綠洲合唱團是她與父親共同的偶像團體，明年將合體開巡迴演唱會，她想邀綠洲合唱團來高雄開演唱會，作文題目契合時事也融入生活，很好發揮。

同是高中組學生，高二生林筱慈想邀的人竟是唐朝詩人李白。她說，對時下歌手與團體關注度不高，決定出奇制勝，希望教科書裡面的人物跨時空聚會，重現唐朝興盛國力及社會繁榮景觀。

雲林初賽昨天在永年中學登場，作文題目關注生活經驗。永年中學高三學生曾峻祐說，高中職組題目是「讓愛無礙」，他認為如果有關懷社會參與的經驗，應能更好發揮。永年中學校長王安順鼓勵學生，讀萬卷書也要行萬里路，藉此豐富生活經驗。

新竹市初賽1232人參賽，代理市長邱臣遠說，寫作能夠讓學生把平時的觀察與學習化為層次分明的表達，有助於培養學生的核心競爭力。聯合盃作文賽不同於一般作文比賽，創新獨特的賽制要求參賽者具備時事知識、分析能力及創新思維，才能建構出具有說服力的文章，對參賽者來說充滿挑戰。