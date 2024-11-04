聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文賽 4地近萬人初賽

聯合報／ 記者劉懿萱王駿杰徐白櫻陳雅玲／連線報導
聯合盃全國作文大賽高雄區初賽昨在文山高中舉行，近900名學生在考場內奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影
聯合盃全國作文大賽高雄區初賽昨在文山高中舉行，近900名學生在考場內奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影

第18屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在新北、高雄、新竹市和雲林縣同步登場，近萬名學生報名參賽，12月15日將進行全國總決賽。

新北市區賽參賽人數是全國各縣市之冠，從國小到高中職共6509位學生報名。新北教育局長張明文鼓勵學生透過寫作提升思考力、表達力，也反思進步空間，在下次挑戰時更上一層樓。

聯合盃分成國小中高年級、國中及高中職共6組，高雄區初賽考題涵蓋高雄最夯的演唱會經濟及食物，包括「想邀誰來高雄演唱」、「逛夜市時喜歡的食物」等，考生反映題目生活化好發揮；師長認為，時下學生頻繁接觸短影音，作文訓練可增進統整能力及文字敏感度。

高三學生張丞妤說，近年追過韓團BLACKPINK等3場演唱會，綠洲合唱團是她與父親共同的偶像團體，明年將合體開巡迴演唱會，她想邀綠洲合唱團來高雄開演唱會，作文題目契合時事也融入生活，很好發揮。

同是高中組學生，高二生林筱慈想邀的人竟是唐朝詩人李白。她說，對時下歌手與團體關注度不高，決定出奇制勝，希望教科書裡面的人物跨時空聚會，重現唐朝興盛國力及社會繁榮景觀。

雲林初賽昨天在永年中學登場，作文題目關注生活經驗。永年中學高三學生曾峻祐說，高中職組題目是「讓愛無礙」，他認為如果有關懷社會參與的經驗，應能更好發揮。永年中學校長王安順鼓勵學生，讀萬卷書也要行萬里路，藉此豐富生活經驗。

新竹市初賽1232人參賽，代理市長邱臣遠說，寫作能夠讓學生把平時的觀察與學習化為層次分明的表達，有助於培養學生的核心競爭力。聯合盃作文賽不同於一般作文比賽，創新獨特的賽制要求參賽者具備時事知識、分析能力及創新思維，才能建構出具有說服力的文章，對參賽者來說充滿挑戰。

演唱會

延伸閱讀

聯合盃作文高雄區初賽 演唱會入題學生喊：很好發揮

26城市代表齊聚韓國 新北副秘發表演說：談城市節慶與創意產業

颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

劉德華首場近3小時演唱會全程被PO上網 不到2天觀看數破60萬

相關新聞

嘲笑女同學身材爆衝突 高三男還將對方強摔在地

桃園市某高中女學生因不滿男同學多次叫她「坦克」，上周五拍打對方肩膀，結果雙方爆發激烈肢體衝突，男同學甚至出拳將女學生強摔...

聯合盃作文賽 4地近萬人初賽

第18屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在新北、高雄、新竹市和雲林縣同步登場，近萬名學生報名參賽，12月15日將進行全國總決賽。

疫後首次！300日師生赴北市高中交流 鳳梨酥交流日學生超嗨

日本松戶國際高校10月30日由校長帶領330位師生來台修業旅行並與中崙高中進行交流，這也是松戶高校第七次來訪中崙更是疫情...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

聯合盃作文台中初賽1207人競技 考生：出題靈活好發揮

聯合盃作文比賽台中區初賽，今日上午在明德中學登場，共有266所各級學校1207名學生參賽，報考踴躍。

聯合盃作文高雄區初賽 演唱會入題學生喊：很好發揮

第18屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽今早在文山高中進行，全市900名學生專注作答，盼爭取佳績進入全國決賽。初賽考題涵蓋高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。