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校園新鮮事／為蘭嶼發聲 3學生記錄災況 入圍曾虛白新聞獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東大學呂承隆（右起）、林仟築、林彥汝三名學生以小犬颱風襲擊蘭嶼的災況及重建為題，拍攝影片「蘭天之島的眼淚」，入圍第50屆曾虛白先生新聞獎。圖／「蘭天之島的眼淚」團隊提供
屏東大學呂承隆（右起）、林仟築、林彥汝三名學生以小犬颱風襲擊蘭嶼的災況及重建為題，拍攝影片「蘭天之島的眼淚」，入圍第50屆曾虛白先生新聞獎。圖／「蘭天之島的眼淚」團隊提供

去年10月小犬颱風重創蘭嶼，17級風打破氣象署百年紀錄，環島公路路燈逾2個月才修復，屏東大學呂承隆、林仟築、林彥汝3名學生以蘭嶼災況及重建為題材拍攝成「蘭天之島的眼淚」影片，一舉入圍第50屆曾虛白先生新聞獎。

3名學生在災後2個月前往蘭嶼，記錄風災損失等衝擊，也探討垃圾處理問題的複雜性和困難性。另諮詢環境治理領域專家董恩慈提出生態恢復策略和建議，希望幫蘭嶼更有效應對未來的災害。

「最大的難題是蘭嶼人對鏡頭非常抗拒」 團隊表示，因怕發言冒犯或造成部落困擾，需與受訪者建立信任關係。執行過程也遇到航班取消、NGO無法受訪、當地不接受空拍等突發況狀，所幸均一一解決。這支影片不僅是災後重建的紀錄，更是關於民族韌性和團結的歷程，盼大家能看到蘭嶼居民堅韌的精神。

社發系一甲呂承隆說，蘭嶼給大家的印象是飛魚季、丁字褲、拼板舟，小犬颱風則讓人看到蘭嶼的脆弱，透過這次自我實踐計畫，團隊了解美麗島嶼的另一面，也提醒台灣社會，應關心島民面臨的氣候變化及困境。

林仟築說，因經費有限，多數只能電訪或線上面談，是這次計畫的缺憾。文創系三甲林彥汝表示，學者建議蘭嶼組成島嶼防護網，災害來臨時能起到作用，但政府政策不接地氣，鮮少以人為本的角度出發。

小犬颱風 災後 蘭嶼

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