快訊

獨／「七堵南下路線全被堵」昨列車大誤點竟是人為疏失 台鐵證實了

SJ圭賢空降信義區百貨！200粉死守冒雨見偶像

桃園會稽國中學生服務長者 健康團圓餐帶來幸福感

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中華民國全國義廚聯合會與會稽里志工合力煮出長輩健康餐。圖／會稽國中提供
中華民國全國義廚聯合會與會稽里志工合力煮出長輩健康餐。圖／會稽國中提供

桃園市會稽國中今天舉辦「學校與社區志工整合老人營養健康團圓餐」跨域合作，校長李文義表示，活動從老人健康飲食的點，拉成支援體系合作的線，再到關住長者健康，預防肌少症，落實運動與營養教育實踐的面，加上台師大健康促進與衛生教育系「尋找高老師？」理念，讓師生開創社區、教育與公益整合的新模式。

活動由甘信慈善基金會結合台師大健康促進與衛生教育學系、會稽國中公益教育慈善團體組成，團隊成員包含會稽里志工隊、華山基金會桃園站、中華民國全國義廚聯合會、同濟會（孝行、蘆竹、天使三會）、萬能科技大學教授彭宣綺101廚師朱俊廷、林雅恩營養師等成員。甘信慈善基金會表示，隨著2025年台灣邁入超高齡社會，老年人口的營養需求日益受重視，很高興能協助這場健康團圓餐，老老互助更是未來趨勢，特別是針對「肌少症」的營養議題，深遠影響長者生活品質，更值得關注。

台師大健康促進與衛生教育系張家臻說，透過培訓一群有心有力的高齡志工教師「高老師」，規畫3場專業增能，包括預防肌少症、原味覺醒和老人健康飲食，培養「高老師」們預防肌少症的營養教育知識與技能，未來更以教育者的角色，推廣至學校志工隊、社區日照與據點，影響更多中高齡族群共同重視營養課題。

李文義、會稽里鄭麗花、里志工隊等團體，將學校課程與社區生活緊密結合，研發健康團圓餐辦桌菜，結合華山基金會桃園站40位獨居長輩，由義廚們依照營養師建議健康製備菜色，學校招募79位學生志工，扮演半天孫子孫女，透過整合型高齡志工培訓成為老老互助健康宣講的「高老師」。童軍團謝謝校長給他們與獨居長輩互動和服務的機會，立委牛煦庭、議員陳美梅、桃園市家長協會榮譽理事長呂朝福都到場並肯定學生的表現。

學生學習志工精神為長輩服務。圖／會稽國中提供
學生學習志工精神為長輩服務。圖／會稽國中提供
會稽國中服務志工擔任半天孫子孫女，一對一服務參加團圓餐的長者。圖／會稽國中提供
會稽國中服務志工擔任半天孫子孫女，一對一服務參加團圓餐的長者。圖／會稽國中提供

健康飲食 李文義 桃園

延伸閱讀

表揚醫療人員 張善政：讓國際看見桃園肺癌低劑量篩檢成果

扯！冒充牙醫在新北、桃園連開3分店長達14年 遭檢舉稽查才曝光

桃園送貨員斜坡停車...遭下滑物流車夾死 主管判刑、公司賠錢

桃園版華山 將辦寶可夢卡牌世界「超級球聯盟賽」

相關新聞

手語翻譯、中國笛機器人 兩高中分獲旺宏科學獎40萬

為培育科技人才，旺宏教育基金會自2002年舉辦旺宏科學獎，已有23年歷史，今年共733支隊伍、2272師生報名參賽，創歷...

台中霧峰光正國小禮堂重建今動土 盧秀燕：再窮不能窮孩子

台中市霧峰區光正國小禮堂老舊、耐震度不足，暗藏危機，市府斥資6000多萬經費拆除原地重建，今天67周年校慶動土。市長盧秀...

苗縣后庄國小PLAY教學模式 入圍教學卓越獎金、銀質

苗栗縣后庄國小結合生態、藝術與數位科技教育，設計跨領域融合教案，讓師生透過「PLAY」教學模式共學共玩，今年參加教育部教...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

拆除重建日南國中老舊校舍 盧秀燕：3大計畫給孩子優質學習環境

台中市大甲區日南國中今天舉行56周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建工程動土典禮，經費3億1千多萬元，預計民國116年12月...

彰化優質劇團傳藝學童粉墨登場 歌仔戲迷老爸熱烈鼓掌

彰化縣溪湖鎮湖北國小禮堂今響起鑼鼓樂聲，粉墨登場的30名學童跟著節奏，表演歌仔戲基本身段和指法，許多家長被孩子邀請來看戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。