桃園會稽國中學生服務長者 健康團圓餐帶來幸福感
桃園市會稽國中今天舉辦「學校與社區志工整合老人營養健康團圓餐」跨域合作，校長李文義表示，活動從老人健康飲食的點，拉成支援體系合作的線，再到關住長者健康，預防肌少症，落實運動與營養教育實踐的面，加上台師大健康促進與衛生教育系「尋找高老師？」理念，讓師生開創社區、教育與公益整合的新模式。
活動由甘信慈善基金會結合台師大健康促進與衛生教育學系、會稽國中公益教育慈善團體組成，團隊成員包含會稽里志工隊、華山基金會桃園站、中華民國全國義廚聯合會、同濟會（孝行、蘆竹、天使三會）、萬能科技大學教授彭宣綺101廚師朱俊廷、林雅恩營養師等成員。甘信慈善基金會表示，隨著2025年台灣邁入超高齡社會，老年人口的營養需求日益受重視，很高興能協助這場健康團圓餐，老老互助更是未來趨勢，特別是針對「肌少症」的營養議題，深遠影響長者生活品質，更值得關注。
台師大健康促進與衛生教育系張家臻說，透過培訓一群有心有力的高齡志工教師「高老師」，規畫3場專業增能，包括預防肌少症、原味覺醒和老人健康飲食，培養「高老師」們預防肌少症的營養教育知識與技能，未來更以教育者的角色，推廣至學校志工隊、社區日照與據點，影響更多中高齡族群共同重視營養課題。
李文義、會稽里鄭麗花、里志工隊等團體，將學校課程與社區生活緊密結合，研發健康團圓餐辦桌菜，結合華山基金會桃園站40位獨居長輩，由義廚們依照營養師建議健康製備菜色，學校招募79位學生志工，扮演半天孫子孫女，透過整合型高齡志工培訓成為老老互助健康宣講的「高老師」。童軍團謝謝校長給他們與獨居長輩互動和服務的機會，立委牛煦庭、議員陳美梅、桃園市家長協會榮譽理事長呂朝福都到場並肯定學生的表現。
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