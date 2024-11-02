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手語翻譯、中國笛機器人 兩高中分獲旺宏科學獎40萬

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台中一中團隊受手語課啟發，研發「台灣手語辨識」應用奪金。記者張博瑞／攝影
台中一中團隊受手語課啟發，研發「台灣手語辨識」應用奪金。記者張博瑞／攝影

為培育科技人才，旺宏教育基金會自2002年舉辦旺宏科學獎，已有23年歷史，今年共733支隊伍、2272師生報名參賽，創歷屆之最。台中一中團隊手語課啟發，研發「台灣手語辨識」應用；內湖高工學生則受老師吹奏中國笛啟發，研發「識譜吹笛機器人」，兩團隊獲評審青睞奪金，抱回40萬獎金。

旺宏科學獎被譽為「高中職的諾貝爾獎」，今年為呼應跨域研究及團隊合作，由個人參賽開放為1到3人團隊參賽，頒出總獎金約480萬，吸引眾多師生參與。今舉辦頒獎典禮，國科會主委吳誠文、教育部次長林騰蛟，及中央研究院副院長周美吟與會擔任頒獎人。

本屆作品取材多元，甚至有學生的研發是受「手語」啟發。台中一中蔡允成同學表示，因為108課綱要求學生都要選修本土語言課，他與團隊另外兩名同學都是手語課的學生，了解台灣手語的歷史可以追溯到日治時期，且認知「自然手語」也是很重要的母語之一，他說，「這個不透過聲音的語言，竟然可以表達那麼多情緒、狀態，就讓我感到非常驚奇。」

於是，在指導老師柳佩君的指導下，台中一中團隊採用監督式學習進行手語詞彙辨識，希望藉此改善「台灣手語」資料量不足的問題，他們透過大量標記樣本來訓練模型，目前若將手語影片上傳至該系統，便可翻譯成中文。蔡允成說，未來若以商用的面向發展，有望透過手語比畫便能在電腦螢幕顯示出「即時」翻譯。柳佩君也說，未來該系統也將不侷限於「台灣手語」的應用，各國的資料輸入進去，都能運作，是一大創舉。

另一組擒下金牌大獎的則是來自內湖高工的團隊，該團隊學生賴冠銘分享，當初和同學看到網路上中國笛演奏的影片，剛好指導老師陳昭安也會吹奏，便有了研發「識譜吹笛機器人」的起心動念。他介紹，機器人透過微控制板控制6個機械手指來完成演奏，而為了讓機器人能辨識樂譜，他們則使用多任務學習MTL的深度學習架構進行訓練。

陳昭安分享，團隊3名學生的性別迥異，不過在研發的13個月過程，彼此也在爭執中學習、一同前進，此次獲獎無疑是一大肯定。「識譜吹笛機器人」也在現場演奏金曲歌王周杰倫名曲〈青花瓷〉，吸人眼球。賴冠銘說，該機器人未來無論是在教學，甚至是協奏演出都將有所發揮。

本屆旺宏科學獎入圍作品橫跨生物、物理、地科等領域，拿下金牌的「識譜吹笛機器人」更是電機電子類作品首度鍍金。吳誠文說，旺宏電子董事長吳敏求培育人才不遺餘力，有大專院校可以參加的「旺宏金矽獎」，也有鼓勵高中職的「旺宏科學獎」，受惠學生人數眾多，沒有多少企業家可與其比擬。他說，國科會將持續與官產學業界攜手合作，繼續為科普教育、科研人才培育而努力。

內湖高工「識譜吹笛機器人」獲評審青睞奪金，抱回40萬獎金。記者張博瑞／攝影
內湖高工「識譜吹笛機器人」獲評審青睞奪金，抱回40萬獎金。記者張博瑞／攝影
內湖高工「識譜吹笛機器人」在現場演奏歌手周杰倫的歌曲〈青花瓷〉，相當吸睛。記者張博瑞／攝影
內湖高工「識譜吹笛機器人」在現場演奏歌手周杰倫的歌曲〈青花瓷〉，相當吸睛。記者張博瑞／攝影

吳誠文 團隊 手語

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