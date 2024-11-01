台中教師用中國翻譯繪本惹議 市府：教學應用原版

台中市議員今天質詢指出，有教師在課堂使用中國翻譯出版的繪本影片，充斥中國用語。副市長鄭照新認為，課堂教材應使用原版。教育局長蔣偉民說，應建立孩童對國家的自信心。

台中市9月才發生新兵入伍時，市府的役男專車在車上播放解放軍影片。台中市議會今天召開文化教育業務質詢，民進黨市議員林祈烽、施志昌、曾朝榮指出，台中校園出現了統戰現象。

林祈烽指出，日前接獲家長陳情，親師座談會及教學觀摩時，教師在課堂上播放繪本影片，竟是中國出版社翻譯出版，片中充斥簡體字、中國用語。

林祈烽質疑，台中市的雙語教育難道從中英文演變為簡繁體教學。此繪本「你把水桶加滿了嗎？」是美國卡蘿爾．麥克勞德女士的作品，家長認為繪本寓意不錯，但由北京聯合出版公司出版，翻譯文字大量使用中國用語，如「公交車」、「街坊」、「你猜怎麼著」等，他認為「假授業、真統戰」，非常離譜。

副市長鄭照新表示，說統戰稍微沈重，文化是一種融合，課堂教材使用原版會比較好。教育局長蔣偉民表示，應該是個案。教師教學時是否適用簡體字及中國教材，可以研議，但課堂教學還是要以繁體字與台灣教材為主，教師應是想傳遞故事寓意，但在課堂上播放此影片不妥。

曾朝榮接續質詢提到，許多兩岸交流營隊帶著國小生到中國進行交流活動，孩童接觸受過訓練的專業人士，在活動極力吹捧中國事物，憂心讓孩童對中國產生錯誤認知。

蔣偉民指出，寒暑假交流活動基於學生意願參加，教育局不會鼓勵相關措施。如果真的是文化交流，可促進兩岸間了解，但也憂心活動中滲入其他統戰因素，這些應該要避免。前往前可先建立孩童對國家的自信心，雙方交流不只是會被影響也能影響對方。