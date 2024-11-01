校園會客室／梁玉龍教化學 教室有極光

「梁老師帶你去看極光！」台中市文華高中化學老師梁玉龍的課堂上，好像在施魔法，看極光、焰火、探索到液態氮，還可親手做出一道美麗的彩虹，學生每天都期待來上他的課。

梁玉龍在文華高中任教滿廿七年，把複雜的化學課變得生動又有趣。梁玉龍說，他師承有「科學教育泰斗」之稱的台師大前教授蕭次融，其嫡傳心法「讓學生對化學有興趣」。他多年來動腦筋、蒐集資料，共有約五百個教學實驗，他還做出一系列教案，傳承給年輕的老師。

梁玉龍指出，在學校就能看到極光，不用遠赴南、北極，中秋節就在教室「放焰火」，其實焰火就是化學物質的燃燒，學生看到五彩繽紛焰火，都驚呼好神奇。

一○八課綱要求學生能有帶得走的能力，所以他堅持「我一定把你教到會」，把生活、時事帶入課程裡，像三聚氰胺、起雲劑等大考入題，學生上課有趣、想聽課。很多學生從中獲得啟發後，如今在美國擔任化學系教授、美國大藥廠一階主管等。

他當導師為了帶好班級，四十九歲去念技職管理研究所，他向班上學生強力灌輸，「我們都是一家人，如同你有卅七名手足，他們都是你的小天使。如果班上有人要協助，要幫他。他不會，要想辦法教會他」。每名孩子都不能放棄，他能做就是把千里馬找出來，讓每一個人在不同領域都是第一名。