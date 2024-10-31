能源教育也可這麼做 台南西港國中拿標竿學校金質獎

經濟部「推動能源教育標竿學校」揭曉，台南市西港國中榮獲金質獎。該校建置「SDGs聯合國永續發展學校校園地圖」，設置能源主題書展，展示能源相關書籍，擴展知識的深度與廣度，並建置專屬綠色能源教室，獲獎實至名歸。

西港國中校長王宏寶指出，學校發展「PBL跨閱能源」課程模組，建構能源教育特色課程，透過能源議題異言堂及能源科技系列活動，以遊戲式教學提升學生能源知能並落實節能行動，推廣能源教育。

校園中建置「SDGs聯合國永續發展學校校園地圖」，讓師生處處可學習、培養節約能源的素養；設「能源主題書展」展示能源相關書籍，擴展知識的深度與廣度；穿堂設有「能源教育園地」展示能源資訊，隨時提供能源教育相關資訊供師生及社區民眾了解。

該校也辦理能源教育戶外參訪活動，參觀再生能源學習場域，並與科學月刊合作辦理「口說能源—潔淨能源Podcast實作營」，引導學生探討能源議題和SDGs永續發展目標。

教務主任黃新富表示，學校建置專屬「綠色能源教室」，建置大型能源教具，提供教師教學並培訓能源小尖兵講解能源教具原理，如：太陽能獨立展示系統、大型風力發電展示組、腳踏發電車燈箱組等，讓孩子透過動手做與探究的過程，體驗能源教育，並進行能源議題PBL行動方案探究，發表各種綠能及再生能源使用效益、淨零碳排、永續發展等創新議題。

市長黃偉哲表示，西港國中的成功，正是市府積極推動能源轉型與永續發展的縮影，該校以創新課程為基礎，培育學生的能源知能與實踐能力，對於未來培養具備淨零碳排意識的下一代，具有深遠意義。教育局局長鄭新輝說，未來也將持續協助各校推動能源教育，透過各項創新計畫，加強能源知識的傳播與實踐。