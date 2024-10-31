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台灣XR、VR作品大放異彩 2作品齊登日內瓦國際影展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
導演謝文毅的VR作品《暗面》入圍日內瓦國際影展國際競賽單元。圖／文化部提供
導演謝文毅的VR作品《暗面》入圍日內瓦國際影展國際競賽單元。圖／文化部提供

第30屆日內瓦國際影展（Geneva International Film Festival）將於11月1日至10日舉行，台灣共有2部作品齊登影展。導演周東彥XR互動演出作品《放開你的頭腦》入選國際焦點節目；而導演謝文毅的VR作品《暗面》也入圍國際競賽單元，將與其他8部作品角逐最佳沉浸式體驗金映獎。

周東彥的作品今年在國際影展大放異彩，VR作品《穿越霧中》才斬獲巴黎新影像藝術節（NewImages Festival）評審團大獎，更入圍坎城影展新創立的沉浸式內容競賽單元，此次再以《放開你的頭腦》XR互動演出作品，入圍日內瓦、威尼斯兩大國際影展。

文化部說，《放開你的頭腦》翻轉「看與被看」的關係，觀眾可透過VR頭戴裝置進入虛擬世界，與現場舞者即時互動表演，隨著音樂節奏擺動頭部，共同創造出當下獨一無二的舞碼，成為體驗中的表演者。這個演出除了是身體與音樂的實驗，更是多人互動的體驗，讓所有參與者共同沉浸於這場舞蹈表演中。

謝文毅則因具有建築設計背景，對影像結構和空間張力的掌握風格獨樹一幟，2022年首部VR作品《彼岸》，即入圍紐約翠貝卡影展沉浸式單元，並獲得捷克國際動畫節最大獎。此次新作《暗面》則透過建造及毀滅的意象，賦予觀眾視角，目睹城市崩解，體驗喪失重力往下墜落的過程，激起看待世界的反思，並保持洞察力。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，巴文中心近年持續耕耘與瑞士藝文機構的互動與合作，今年已與日內瓦「黑電影國際獨立影展」合作台灣主題國，接著將攜手瑞士電影資料館、洛桑維蒂劇院與Plateforme 10藝文園區推出台灣焦點系列節目。日內瓦國際影展近年致力於新媒體及數位藝術的推廣，在國際影響力持續攀升，藉此次合作，可再透過XR作品向國際觀眾展現台灣科技藝術領域的豐沛創作能量。

文化部指出，日內瓦國際影展於1995年創立，是選介電視劇與新媒體作品的電影節先驅之一，自2016年開始舉辦XR國際競賽。今年選映全球15國共93部作品，包含44部劇情片、26部電視劇及23部XR作品，是瑞士最大的沉浸式作品展會，也舉辦市場展（Geneva Digital Market），是瑞士重要的影視產業科技交流及跨國際共製平台。

第30屆日內瓦國際影展於11月1日至10日舉行，台灣2作品獲肯定。圖／文化部提供
第30屆日內瓦國際影展於11月1日至10日舉行，台灣2作品獲肯定。圖／文化部提供
導演周東彥XR互動演出作品《放開你的頭腦》翻轉「看與被看」的關係，入選日內瓦國際影展國際焦點節目。圖／文化部提供
導演周東彥XR互動演出作品《放開你的頭腦》翻轉「看與被看」的關係，入選日內瓦國際影展國際焦點節目。圖／文化部提供

日內瓦 瑞士 觀眾

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