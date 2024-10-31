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男國中生明年打HPV疫苗 9.3萬人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
針對國健署明年將把國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟共同舉行記者會表達感謝之意。記者杜建重／攝影
針對國健署明年將把國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟共同舉行記者會表達感謝之意。記者杜建重／攝影

為了降低與人類乳突病毒（ＨＰＶ）感染有關的頭頸癌、口咽癌、肛門癌，以及菜花，衛福部國健署宣布，明年九月起所有國二男生納入接種公費ＨＰＶ疫苗對象，預估九點三萬人受惠。

台灣癌症基金會、全國家長會長聯盟昨舉辦「守護學童健康ＨＰＶ公費疫苗」記者會，全國家長會長聯盟理事長張哲維表示，我國於二○一八年起，國中女生施打公費ＨＰＶ疫苗，為了補齊男女疫苗接種的年紀落差，建議政府考慮將十二至十八歲男學生納入公費ＨＰＶ疫苗接種對象。

國健署長吳昭軍表示，參考世界衛生組織（ＷＨＯ）準則，ＨＰＶ疫苗接種建議為十五歲以下年輕男女，且在為女生接種率達九成後，再為小男生施打。對於家長代表的建議，國健署將再研議。

現有ＨＰＶ公費疫苗可有效降低頭頸癌、口咽癌、肛門癌、菜花，及女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等。吳昭軍說，二○一八年國中女生公費ＨＰＶ疫苗接種率為百分之七十五，去年提升至百分之九十二，今年國中男生入學人數約十一萬人，預估施打率約百分之八十五，九萬三千多名小男生接種。

吳昭軍說，明年男女國中生施打ＨＰＶ疫苗，共編列四點七億元，部分縣市已為國中男生接種公費ＨＰＶ疫苗，待預算通過後，將依各縣市財力分級的分攤比例原則，地方須負擔百分之十至卅費用。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，政府編列預算是好事，不過六年前推動國生女生接種疫苗，部分接種的女學生副作用較為嚴重，出現暈針，雖然男生接種疫苗的副作用較低，仍須多加注意。

台癌副執行長蔡麗娟說，男女生都會感染人類乳突病毒，男性清除病毒能力還比女生弱，且無常規檢查，不易提早發現，國健署應強化國中男生ＨＰＶ衛教宣導。

國健署 女生 疫苗

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