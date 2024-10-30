一票老師超前部署！怕強颱康芮打亂教學 爸媽崩潰：小孩書包全超重

颱風康芮強襲台灣，明（31）天是否停班停課，引起全台民眾關注。不過，上次颱風山陀兒侵台讓中南部連放多日颱風假，打亂不少學校的教學進度，對此就有家長在臉書社團「小一聯盟」好奇詢問，「今（30）天小孩帶回家幾天份的功課呀？」

根據中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，風力除台北市以外，其他21縣市全數達標，不過是否停班停課，仍由各縣市政府決定。目前，北市格致國中已公告，確保學生安全，若明天正常上班課，「學校改採遠距上課」，若停班課則配合；宜蘭縣佛光大學明天則停班課。

然而，不久前全台受颱風山陀兒影響，各級學校停課2至3天不等，影響不少學校的教學進度。面對這次來勢洶洶的強颱康芮，原PO透露，老師們都怕被颱風掃個措手不及，紛紛預先將功課安排妥善，讓自己今天翻開孩子聯絡簿時，一度以為翻錯頁，於是她好奇提問「今天小孩帶回家幾天份的功課呀？」

貼文底下，吸引不少家長留言，「加今天總共3份…」、「我們昨天和今天期中考，小孩說今天聯絡簿寫『今日公休』，沒有多抄聯絡簿、沒有帶任何功課回家」、「星期三到五聯絡本全抄完，今天直接帶回3天份的功課，安親班老師也很拚，今天全寫完」、「今天書包超重，作業直接給3天，還有一堆要複習的書本」。

還有住在南部的爸媽透露，因為上次連放4天颱風假，讓學校老師十分擔心康芮颱風影響教學，於是在星期二時，就一次將功課出到星期五，對此原PO也驚呼「目前為止最超前部署的老師」。

另外，部分網友則指出放颱風假恐延後段考時程，「我們還遇到明後天是期中考，可能要延到下個禮拜的窘境」、「真希望不要放假！明後天考試，真心不想延後」、「我們家小孩也明後天考試，孩子本身也超不想放假，想要趕快考完就能放鬆一下」、「小孩也不想放，他們不想要考試延期」。