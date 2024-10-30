教室不再漏水飄霉味 新北汐止北港國小孩子環境更好

汐止區北港國小是百年老校，而校舍也面臨老舊問題，其中音樂教室、英語教室長期以來還有漏水情形，導致教材受損、以及產生霉味，影響教學品質，所以，新北市議員白珮茹也以建議款協助防水防漏改善工程完成，讓孩子們有更舒適的學習環境。

北港國小的音樂教室、英語教室，之前因為漏水嚴重，不但多次粉刷過的牆壁還是經常潮濕剝落，底下放教材的整排木櫃，打開一看都腐蝕發霉，尤其是窗台邊更嚴重，一下雨水不斷滲進來，時間一久也全都發霉，整間飄散霉味，影響教學品質，現在改善工程已經完成，新北市議員白珮茹特地到學校關心。

北港國小校長林素滿表示，學校的音樂教室及英語教室，因為牆壁有滲水也發霉，櫃子也是一樣，等於說很多地方都會因為汐止多雨潮濕，造成教室有時候會有霉味，真的很感謝議員白珮茹除了之前關心孩子們的學習，爭取了一座遊樂設施之外，這次更關心孩子課堂學習的環境，希望給孩子健康、安全、舒適的學習空間。

新北市議員白珮茹提到，北港國小的音樂教室、英語教室，因為靠近山邊，有時候東北季風，雨就順著窗戶流到教室，造成不止櫃子發霉，教室也都滲水，因為霉菌可能會造成孩子健康的危害，所以，在校方及家長會反應後，儘速請市府教育局改善，目前已經改善完成，不止將窗框變成可以洩水，整個窗戶也都全部換新，教室不再像以前一樣，水會滲進來，造成整個地上都是水，另外，把舊的櫃子拆掉後，空間也能更妥善利用，很感謝市府教育局的配合，讓孩子們的受教環境更好。