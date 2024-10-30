快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

日本高校參訪嘉中 入班體驗跨文化學習交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪。圖／嘉義高中提供

日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，訪問團由南三陸高中校長難波智昭帶領，包括14名學生、南三陸町政府和國際交流協會代表，藉此拓展國際視野。嘉中還安排中日學生一同上課，體驗不一樣學習交流；嘉義高中陳元泰校長表示，活動促進兩校學生跨文化理解和友誼，鞏固台日兩校友誼，也為學生創造寶貴學習經驗。

嘉中表示，參訪活動於10月29、30日展開，嘉中師生帶領參觀校園，讓訪問團成員更加了解台灣的高中校園生活；活動包含台灣美食文化體驗，日本師生在志工媽媽們協助下，體驗搓湯圓、包春捲、享用粽子，傳統美食加深學生間互動。在嘉中學生陪伴下參訪檜意森活村與故宮南院，故宮南院由嘉中退休國文科老師潘燕玉導覽，透過深入淺出、幽默風趣的方式讓訪客了解展覽的內容。訪問團學生進入嘉中學生家庭進行Home stay，近距離體驗台灣家庭生活。

還有入班體驗，南三陸學生進入嘉中課堂學習，參加英文、數學、物理與藝術等課程，嘉中老師們以英文教授課程，並引導台日學生討論課程與發表，在嘉中學生學伴的協助下，日本學生快速融入課堂，並與同儕進行討論和互動，體驗台灣教育模式。

另外安排台灣茶道體驗，由知名茶藝師教授品茗與沖泡技巧，讓日本師生深入體會台灣茶文化的細膩與講究。隨後，訪問團還參與了台灣民俗體驗活動，如竹竿舞、擲筊及抽籤。

校長陳元泰表示，學生在多元文化的碰撞中，培養全球視野和國際競爭力，此次交流不僅是教育合作，同時也是深化台日教育合作的重要一環。未來，嘉中將持續推動國際教育交流，讓更多學生在多元文化中成長，為未來跨文化合作奠定更深厚的基礎。

日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，中日學生一起製作台灣小吃料理。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，中日學生一起製作台灣小吃料理。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，入班體驗後合影留念。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，入班體驗後合影留念。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪。圖／嘉義高中提供
日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪。圖／嘉義高中提供

嘉義 故宮南院 日本

延伸閱讀

首度以真面目示人 林氏璧摘口罩主持新節目

#もののあわれ：日本《源氏物語》與「物哀」美學

台北國際旅展11月1日盛大登場！展場限定優惠獨家玩法大功開

台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

相關新聞

南一中校友獎學基金會拚超過1億元 將成最有本錢的學校

台南一中推「10年卓越計畫」，成效顯著，除了考上頂尖大學比率明顯提升，參加國際競賽成績也優於往年，校友會挹注資源是大功臣...

明年9月起 國二男「免費」 打HPV疫苗 國健署估9萬人受惠

癌症連續42年蟬聯國人10大死因之首，據統計，全球近5%癌症與人類乳突病毒（HPV）感染有關，且不分男女一生中有8成機率...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

影／衛福部擴大HPV防癌政策 國中男明年免費打疫苗

針對國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打，台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟今天上午在立法院舉行「守護學童健康 ...

防狼師！外聘社團老師也要簽切結書 北市教育局將嚴加審查

北市高中職學校社團逾千個，很多社團因專業性會聘請校外老師，但大多不具有教師證，家長擔心發生性平事件，這些老師不受「教師法...

運動會前要簽1張單 家長驚呼「開眼界」…網秒懂嘆：有夠悲哀

許多學校在學期中會舉辦運動會，運動會也成為不少人的熱血回憶。近日，有網友卻發現，有學生參加校內運動會前，需先徵求家長同意，讓他直呼「真的是開了眼界」。貼文一出，亦引發網友討論，許多人認為跟家長有關，有網友更透露曾聽過的悲慘案例。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。