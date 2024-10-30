日本高校參訪嘉中 入班體驗跨文化學習交流

日本南三陸町及南三陸高中訪問團到嘉義高中進行交流參訪，訪問團由南三陸高中校長難波智昭帶領，包括14名學生、南三陸町政府和國際交流協會代表，藉此拓展國際視野。嘉中還安排中日學生一同上課，體驗不一樣學習交流；嘉義高中陳元泰校長表示，活動促進兩校學生跨文化理解和友誼，鞏固台日兩校友誼，也為學生創造寶貴學習經驗。

嘉中表示，參訪活動於10月29、30日展開，嘉中師生帶領參觀校園，讓訪問團成員更加了解台灣的高中校園生活；活動包含台灣美食文化體驗，日本師生在志工媽媽們協助下，體驗搓湯圓、包春捲、享用粽子，傳統美食加深學生間互動。在嘉中學生陪伴下參訪檜意森活村與故宮南院，故宮南院由嘉中退休國文科老師潘燕玉導覽，透過深入淺出、幽默風趣的方式讓訪客了解展覽的內容。訪問團學生進入嘉中學生家庭進行Home stay，近距離體驗台灣家庭生活。

還有入班體驗，南三陸學生進入嘉中課堂學習，參加英文、數學、物理與藝術等課程，嘉中老師們以英文教授課程，並引導台日學生討論課程與發表，在嘉中學生學伴的協助下，日本學生快速融入課堂，並與同儕進行討論和互動，體驗台灣教育模式。

另外安排台灣茶道體驗，由知名茶藝師教授品茗與沖泡技巧，讓日本師生深入體會台灣茶文化的細膩與講究。隨後，訪問團還參與了台灣民俗體驗活動，如竹竿舞、擲筊及抽籤。