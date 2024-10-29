運動會前要簽1張單 家長驚呼「開眼界」…網秒懂嘆：有夠悲哀

許多學校在學期中會舉辦運動會，運動會也成為不少人的熱血回憶。近日，有網友卻發現，有學生參加校內運動會前，需先徵求家長同意，讓他直呼「真的是開了眼界」。貼文一出，亦引發網友討論，許多人認為跟恐龍家長有關，有網友更透露曾聽過的悲慘案例。

一名網友在Threads貼出一張同意書的照片，直呼「真的是開了眼界，學生參加校內運動會需先徵求家長同意，到底是家長的問題還是學生的問題」。從照片中可知有學生將參加校內運動會的田徑比賽，但學生需要詳細填寫參加的項目，並需取得家長同意、簽名。

文章隨即引來不少人留言，經臉書社團「爆料公社」分享後，也再度引發討論。許多網友認為跟家長有關，「可以理解，現在家長比學生難搞」、「可憐的學校，一定被家長搞過，才出此下策」、「都是怪獸家長惹出來的啊」、「可怕的是家長，不是學生」、「教育走到這般步步都得自保的田地，真的是有夠悲哀」、「很正常，恐龍家長那麼多，學校當然要自保」。

有些人更透露曾聽過的案例，「我曾聽過大隊接力有家長的小孩輸了，回家哭個不停，家長就告學校『為何舉辦活動，讓學生有比較及競爭心』。而且家長還說『學校是學習課業的地方，不是比運動的地方』」、「有學生參加田徑練習時摔傷，家長要告體育老師和學校」、「幾年前身邊發生過一個案例是，學生有先天疾病，但老師不知道，結果運動後就走了。之後被各種告，雖然最後勝訴，但是心力交瘁」。

也有人則認為原PO無需大驚小怪，「同意書而已，要參加、不要參加，就家長與孩子討論好，簽名交回學校，沒什麼問題，覺得有問題你也可以什麼都不要同意、不要參加。不知道有什麼好開眼界的，學校發個同意書也要被公審」、「大驚小怪，如果沒請家長簽，萬一出事了，學校不就賠不完了。還是問過家長比較好，不然小孩身體有什麼問題，學校也不清楚」。