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東西詩與樂結合 方莘與荷莉蜜德跨藝術展演

聯合報／ 記者何定照／即時報導
旅美詩人方莘和美國音樂家荷莉蜜德 （Holly Mead）合作，完成〈夜性急的落下來了：交響曲〉等多首融合詩和音樂的作品，發表會將於10月30日下午2時至5時於台灣大學藝文中心「雅頌坊」舉行。圖／韓湘寧提供
旅美詩人方莘和美國音樂家荷莉蜜德 （Holly Mead）合作，完成〈夜性急的落下來了：交響曲〉等多首融合詩和音樂的作品，發表會將於10月30日下午2時至5時於台灣大學藝文中心「雅頌坊」舉行。圖／韓湘寧提供

旅美詩人方莘早年以《膜拜》享譽文壇，近期他和美國音樂家荷莉蜜德 （Holly Mead）合作，完成〈夜性急的落下來了：交響曲〉等多首融合詩和音樂的作品，發表會將於10月30日下午2時至5時於台灣大學藝文中心「雅頌坊」舉行，歡迎讀者參加。

這場發表會結合鋼琴演奏與中、英文詩句朗誦等形式，荷莉將用鋼琴奏出多首她從方莘自譯的 60 年代詩章中得到靈感的作品，其中〈夜性急的落下來了：交響曲〉演奏中，朗讀的詩句和鋼琴的旋律、和聲交相唱和，形成一種獨特的詩境的表達，中文詩句由Pamela 張蓬潔小姐擔任。詩人方莘最後將誦讀今年4月完成的英文長詩「馬頭星雲 / Horsehead Nebula」及其中文版。

這是一場獨特的跨年代、跨語文、跨藝術的多樣性藝術呈現，也是詩人方莘一向主張詩可以是種獨特的藝術形式的具體表現。活動由藝術家韓湘寧策畫，台大中文系及《文訊》雜誌主辦，中華民國筆會、創世紀詩社、台灣詩學季刊雜誌社共同協辦。報名https://www.surveycake.com/s/B8gPa

中文 詩人 鋼琴

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