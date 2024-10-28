基市府兒少處辦義剪 助弱勢孩童拍出更有自信的畢業照

基隆市政府今年新成立的兒童暨少年事務處，推動「兒少及家庭支持服務方案（小衛星）」，在社區內提供弱勢家戶兒童少年多元課輔服務與資源，配合學校行事曆，即將為明年畢業生拍照，兒少處在小衛星安排義剪服務，幫助弱勢家戶兒童更有自信地拍攝出美麗的畢業照片。

兒少處長林麗蟬今天表示，隨著各校著手準備製作畢業紀念冊，應屆畢業生都期待能在特別的時刻，以最好的形象拍出美美的畢業照。為了實現這個願望，她號召社會善心資源，邀請多名美髮師，進入全市11處小衛星據點，為參加課後輔導班的孩童近百人提供免費的剪髮服務。

專業美髮師根據孩子們的需求期待，為他們打造適合的髮型，幫助他們展現個人風格與自信。過程中，林麗蟬也和孩子們討論髮型，互動過程輕鬆愉快，希望他們在剪髮時感受到社會的溫暖與支持，

林麗蟬說，孩子不論出身都應有被呵護、守護與保護的權利，政府及社會家庭應共同落實兒少權益保障，促進平權。每一名孩子也都應擁有追求夢想的機會，隨時培養自信與迎接未來的勇氣。