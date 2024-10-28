快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

嘉義地震6村落21戶屋損 中埔國中5教室毀壞封閉

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣中埔鄉昨天下午連續多起地震，6村落發生災情，房屋受損初勘有21戶；中埔國中損壞嚴重，其中教學大樓4樓有5間教室無法使用封閉，師生移至他處上課。

嘉義縣中埔鄉公所今天表示，中埔鄉昨天下午2時許，1個小時左右接連發生8起地震，鄉公所人員進駐公所，接獲通報案件9件，現場勘查又增3件，分別來自富收村、義仁村、中埔村、隆興村、龍門村、鹽館村等5個村落，計活動中心受損2處，房屋初步勘查受損21戶。

公所指出，災情大多為房舍損害，其中多戶龜裂嚴重有安全疑慮，中埔村一處整排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，將民宅都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，其中3戶自行依親，由鄉公所安置的有1戶4人。

中埔國中表示，學校活動中心毀損嚴重，天花板輕鋼架掉落、水管爆裂、門窗變形，先暫時封閉，禁止進入；活動中心昨天中午借用社區民眾辦理喜宴，席開20餘桌，所幸地震發生時喜宴已結束，沒有造成人員受傷。

校方指出，學校教室有零星災情，其中教學大樓毀損嚴重，4樓有3間教室、1間專科教室、1間老師休息室的牆壁龜裂、鋼架掉落、水管爆裂，有安全疑慮，先封閉4樓，上午師生到校後，已移至他處上課。

嘉義縣政府將中埔地震災情視為緊急事件，除了密切與公所聯繫外，將請土木技師公會派任專業技師協助受災戶房舍的安全初步鑑定。

中埔 地震 教室

延伸閱讀

嘉義中埔深夜搖不停 居民嚇得不敢睡已連10震

嘉義中埔連8震！整排透天出現龜裂「暫列危宅」 疏散居民

影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外

花蓮地震規模5.3震度4級 居民：原本小搖…突然大力搖晃

相關新聞

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

基隆二信小太陽成長社手作體驗 親子製作克拉克鞋鑰匙圈

基隆市二信高中圖書館小太陽成長社，今天舉辦傳承藝文產業創新產學共好活動，主題是手作體驗，安排親子透過製鞋產業的藝術創作，...

隊友、對手都傳球給他感動網友！國中籃球賽特殊生連投5球 進球瞬間全場嗨翻

台中市立居仁國中近日在網路分享1則影片，畫面中為1場籃球賽，不分球隊齊心傳球讓1名特殊生嘗試投籃，最後成功進球得分，進球...

她指教師與家長不平等「為何無投訴家長管道？」 網：不求至上只盼尊重

「老師和家長地位真的有平等嗎？」，一名擔任教師的網友近日在論壇上如此提問。該名教師網友指出，老師的上頭有許多「慣老闆」，分別是教育長官、校長、學生、家長，更不滿教育現場都是老師被檢討的情況，該名網友更質問，若教師與家長平等，為何沒有投訴家長的專線。

聯合盃作文賽桃園2100人如拚會考 議長、家長這樣說

聯合盃全國作文大賽今年邁入第18屆，桃園區初賽今天上午在桃園市私立啟英高中舉辦，吸引國小至高中職組學生約2100人參賽競...

聯合盃作文大賽台南上千學生與賽 家長分享家裡不看電視

第18屆聯合盃全國作文大賽台南初賽今登場，共有高國中小近1100人參賽，作文題目有鏡子裡的我、一場難忘的夢、一次說服的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。