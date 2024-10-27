基隆二信小太陽成長社手作體驗 親子製作克拉克鞋鑰匙圈

基隆市二信高中圖書館小太陽成長社，今天舉辦傳承藝文產業創新產學共好活動，主題是手作體驗，安排親子透過製鞋產業的藝術創作，結合在地文化傳承，宣導「傳承創新愛基隆」的理念，培養學生自發、互動、共好的人文品格素養。

二信高中邀請基隆好鞋工作室「凡人與路」手作老師，宋之凡和他的母親陳佳吟，指導50名親子製作迷你克拉克鞋鑰匙圈。學員們敲敲打打、穿針引線，製作過程中氣氛溫馨，最後每人都完成迷你鞋作品，高興的帶回家留作紀念。

二信高中表示，這項活動的的目標在結合基隆的在地藝術產業，推動校園與社區間的藝文產學共好。透過服務學習的方式，學生志工們不僅協助活動順利進行，更在服務他人的過程中培養了「知善、樂善、行善」的品德素養。

完成作品後，學員可以將手作時刻拍下的照片，分享到「親子鞋作-二信高中」LINE群組中，留下屬於彼此的幸福時刻。活動結束後，志工們還要撰寫反思回饋學習單，並將這段服務學習的經歷，紀錄在個人服務學習歷程檔案中，為未來的學習與成長奠定基礎。