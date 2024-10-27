她指教師與家長不平等「為何無投訴家長管道？」 網：不求至上只盼尊重

「老師和家長地位真的有平等嗎？」，一名擔任教師的網友近日在論壇上如此提問。該名網友指出，老師的上頭有許多「慣老闆」，分別是教育長官、校長、學生、家長，更不滿教育現場都是老師被檢討的情況，該名網友更質問，若教師與家長平等，為何沒有投訴家長的專線。

原PO在Dcard以「國小老師是上面有最多慣老闆的職業嗎？」為題發文表示，身為教師，要面對教育長官不斷發落下來的工作，還要面對校長的不講理，就連班上學生也有幾個「小老闆」，家長則是「大老闆」。

原PO更指出，教師在「議員、委員、基金會、家長團體」之下，也認為一通投訴電話就能擊倒數10年都認真教學的老師，所謂的「親師溝通」在原PO眼裡彷彿批鬥大會，因為被檢討的都是老師。文末，原PO更問，「老師和家長地位真的平等的話，為什麼沒有投訴家長的專線？」

有網友不認同原PO的觀點，「少子化的年代還想投訴家長？傳出去看你們要少多少學生。你們就是靠學生吃飯的，還以為是以前的老師至上？」有人則對此回覆，「沒有老師至上，但有些家長連最基本的互相尊重都做不到」、「所以我們要把學生當皇帝伺候，學生指著我們罵三字經也不能管教？」、「老師現在好聲好氣的並不是因為怕沒有學生，全校包括校長都是拿死薪水，學生多並不會加薪，只有私立和招不到學生的小校會有招生的壓力。我待過的都是大校，每年家長都是想盡辦法排隊擠進來的的，但是學校師生狀況一樣是像版主說的那樣」。

有網友則認為教育部的作為是教師處境不佳的原因之一，「先投訴教育部吧，帶頭霸凌」、「少算了，上面還有一個會蓋牌的教育部」；但是也有人提出是年代不同所致，「我那個年代的老師動不動就會打人，家長為了討好老師還會送禮物，沒想到現在風水輪流轉」、「年資深又怎麼樣，在現在教育現場無法調整自己，以為10幾20年前那套可以打遍天下的，都是有風險的。好多血淋淋的慘例」。