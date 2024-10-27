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教部推新興科技融入課程 高中搭元宇宙、永續發展

中央社／ 台北27日電

教育部於全國成立12所新興科技推廣中心，鼓勵學校將科技融入跨域課程，例如永春高中探討元宇宙和衛星技術，金門高中則連結環境教育，帶學生認識永續發展目標。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署推動「前瞻基礎建設數位建設─高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，於全國成立12所新興科技推廣中心，透過線上與線下等多元化方式，推廣新興科技教育認知與應用，提升學生對新興科技領域興趣。

台北市永春高中結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）技術，推廣元宇宙及低軌衛星主題，引導學生運用AR技術模擬低軌衛星運行，並將創新構想分享於「SDGs點子牆」，探討如何應用衛星技術解決實際問題。

永春高中也透過線上直播及遠距方式推動跨校共學，內容從量子電腦與元宇宙的基礎概念學習，進階至專題實作，應用端則以「低軌衛星與火星計畫」為核心，應用AR、VR及MR技術，幫助學生透過沉浸式學習，體驗科技應用的無限可能。

金門高中則以VR、AR為主題，結合新興科技和環境教育議題，發展跨領域學習活動；將AR結合3D空間設計開發課程，引導學生用軟體設計迷宮平面圖，並轉換為立體模型，再利用AR技術將虛擬迷宮呈現於校園，讓學生能檢視並分析其設計應用於真實情境的效果。

另外，金門高中也辦理「SDGs繪本說故事」離島偏鄉推廣活動，由師生應用AR技術繪製底圖、製作動畫並創建闖關活動，帶領國小學生透過AR遊戲認識永續發展目標，感受科技與環保連結的可能。

衛星 金門

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