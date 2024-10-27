模擬聯合國議事 360名高中生參加

台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營昨在東海大學登場，吸引全國50校、近360名高中職學生參與，市長盧秀燕致詞時說，這是她任內開辦的重要營隊，全部免費，已有1500名青年參與，成效很好，她看了都很感動，市府將持續提供青年舞台。

盧秀燕說，希望透過兩天一夜培訓，培養對國際事務、邏輯思辨有興趣的青年們，學習國際知能，師資有TVBS副總詹怡宜、外交部禮賓司前司長朱玉鳳大使等人，都是一時之選。

市府祕書處長謝佳蓁說，今年議題聚焦中東地區和平、自主武器系統對國際安全影響、人工智慧對永續經濟及人類職涯影響，更探討數位領域中的性別暴力、騷擾與歧視、能源轉型等議題。

東海大學副校長劉正說，學校有50多國的國際學生，在營隊中扮演國際觀察員角色。烏克蘭東海碩士生何竹心擔任觀察員之一，她也希望從營隊裡學習國際安全等議題。

高中生張寶文說，自己擔任模擬聯合國經濟及社會理事會捷克代表，討論捷克進入AI時代後，很多低技能職業工作者因工作被取代面臨失業等社會問題，能和大家討論國際經濟發展議題很開心。