校園新鮮事／嘉女天文台 非專屬師生

嘉義地區有兩所高中擁有天文台，其中嘉義女中天文台已設立近30年，讓學生上地球科學課，更具體了解天體運行過程，校方每年中秋節邀師生、職員帶親屬觀月、聽星空故事，度過不一樣的秋節。

嘉義女中天文台初建於1996年科學館新建工程，設計在科學館頂樓，另有星象館大約在14年前設置，之後有些設備老舊陸續更新，星象館目前是第2代，更換成全數位。

學校學務主任也是地球科學老師陳盈霖表示，每學期高一基礎地球科學課程時，利用天文台、星象館進行天象模擬、演釋，讓學生在學習天體運行過程中，比較能具有立體結構及天體運行的概念。

陳盈霖說，天文台望遠鏡口徑是30公分，可以看到的星星大概在18到16星等左右，觀察月面或者木星、土星相對比較亮的天體可以用肉眼觀察，如果要看暗一些像在星空中的星雲或星團，要用拍照方式才有辦法處理，因學校位於熱鬧的文化路商圈南邊，北側的光害很嚴重，所以大部分都往南邊觀測。

嘉女天文台也不是專屬師生，陳盈霖指出，早期校內天文社社團很羡慕動態社團可以在大家面前表演，希望也有類似活動與外界互動，因此發想舉辦觀星活動，便於每年中秋節期間舉辦觀看天象活動，至今10年，每年約吸引3、400人。

今年9月16日中秋節前夕，邀請全校教職員工、家長會、校友會及學生，帶著親屬來共襄盛舉，另外也在星象館的星空故事，躺在圓弧屋頂的建築中，看著一顆顆發亮的點串連出一個個星座故事，大人小孩都覺得新奇而印象深刻。