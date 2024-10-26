快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

宜蘭五結重大車禍…轎車疑過彎失速飛越分隔島撞對向2車 釀4傷1命危

巴西科學博覽會 嘉義高中學生何承祐獲二等獎

中央社／ 台北26日電

國立台灣科學教育館選派優秀學子參加2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC），嘉義高中學生何承祐探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成，拿下大會獎二等獎。

科教館今天發布新聞稿，巴西科學博覽會有來自12國、704件作品參與，何承祐以「使用蓋亞資料庫探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成」，拿下天文、地球科學、數學及物理組大會獎二等獎，展現台灣學子的研究實力。

何承祐的作品是以「蓋亞目錄」資料庫的大量數據，探討天琴座RR變星在球狀星團中的比例，以及與星團年齡、金屬豐度、星團大小的關係。

「天琴座RR型變星」的亮度會以週期性的方式變化，因此成為科學家測量宇宙距離的重要工具。

何承祐的研究指出，不同星團中這類「變星」的數量存在顯著差異，除了以往認為的星團年齡和金屬含量是影響變星數量的關鍵因素外，星團大小也可能是決定性的因素之一，可能與星團所受的「潮汐力」有著密切的關聯。

科教館指出，何承祐因特別的作品主題和來自台灣的身分，在展覽會中受到矚目，前來交流的師生絡繹不絕。而巴西科學博覽會選出的優秀作品，也會於明年來台，參與2025年台灣國際科學展覽會。

巴西

延伸閱讀

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

收巴西巨擘賄款 秘魯前總統涉貪判囚20年6個月

巴西總統腦受傷取消參加金磚峰會 避開尷尬

巴西總統魯拉跌倒腦出血 取消赴俄出席金磚國家峰會

相關新聞

模擬聯合國登場！全國50校、360名高中生今齊聚台中

台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營今在東海大學登場，吸引全國50校、近360名高中職學生參與。台中市長盧秀燕致詞時說，...

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

武陵高中校運學生跳高破紀錄 桃園副市長加碼獎勵笑聲連連

桃園市副市長蘇俊賓今天出席武陵高中70周年校慶和運動會，致詞時鼓勵學生不僅追求學業卓越，也要在體育有最佳表現，他還當場宣...

聯合盃作文大賽南投區初登場 考驗學生寫作和分析能力

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中舉行，共有1040名國小到高中學生參加。今年國高中組題目「我看南投的高山農...

學生抗議成功？中大壢中運動會原遇雨取消 校方：安全無虞才舉行

國立中央大學附屬中壢高中昨舉行運動會，不過上午下雨，校方考量操場濕滑，大隊接力比賽容易受傷，因此中午宣布下午正常上課，引...

千餘名參賽學子練文筆 聯合盃作文大賽宜蘭初賽今登場

聯合盃作文大賽宜蘭縣初賽吸引1000多名學子報名參加，比賽今天在復興國中登場，學生進場後由監考老師當場揭題，須在1小時內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。