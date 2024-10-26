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馬祖中正國中小園遊會 人潮超出預期商品秒殺

中央社／ 連江縣26日電

連江縣立中正國中小今天上午舉辦2年1度的校慶園遊會，人潮湧入超出師生預料，有攤位30分鐘即無商品可賣，校長林元忠坦言「不在預期之內」。

林元忠說，校慶園遊會為持續10年以上傳統，固定每2年舉辦1次，並選在離校慶最近的假日舉行。各年級至少擺1攤，國小各班由家長與學生共同準備，國中則由學生自行企劃並決定販售商品。

根據中正國中小公告，園遊會表定上午10時開始，多位民眾跟中央社記者說，10時30分抵達現場時，大部分攤位商品已所剩不多，令人錯愕不已。九年級生自製的炒泡麵跟鬆餅大排長龍，至少得等30分鐘至1小時。來探班的學生家長官小姐說，沒刻意訓練廚藝，「沒想到兒子這麼會煎蛋」。

二年級家長林禎珍說，同班家長中有馬祖知名甜點店店主，便情商其製作數百個甜點供園遊會銷售，扣除預購，商品擺上攤位後，20分鐘內便被民眾搶購一空。導師劉潔蕙則說，真的沒東西可賣，讓孩子提早至12時左右收攤。

對園遊會盛況，林元忠坦言不在預期之內，主因今天天氣不佳，所以學生在備料上相對保守，園遊會開始後，卻湧入大量人潮，將現場擠得水洩不通。除感謝馬祖民眾熱情捧場外，更強調下屆一定改進。

林元忠指出，今年校慶園遊會主題為雙語，故在菜單上加入英文，並讓學生練習用英文叫賣，讓語言落實在生活中。此外，校內小提琴社團快閃表演，為馬祖家扶中心募款，讓孩子們能盡到社會公益責任。

國中生 小學 馬祖

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