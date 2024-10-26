培育2萬名小小科學家 國科會2024科普環島列車圓滿歸航

為期6天的「2024台灣科普環島列車」今順利抵達南港火車站，圓滿結束今年的科學探索巡禮。今年活動第6天首次開放全民上車體驗活動，當日即超過2千人次參與上車體驗及科學市集活動。國科會表示，此次活動總計超過2萬名師生參與，明年將邁入第10年，將會持續扎根科普教育、人才培育。

國科會今舉辦「2024台灣科普環島列車」閉幕式，現場設有許多科學市集活動，吸引許多家長帶著孩子一同參與。國科會分享，今年現場攤位具國際規模，德、美、法三國皆提供豐富的科學活動，像是美國在台協會就利用AR虛擬實境讓民眾身歷其境美國各地風光；德國在台協會則透過光的實驗，呈現出德國科學家在光譜學與量子力學的貢獻；法國在台協會則以遊戲方式讓民眾了解科學研究如何提升面對自然災害的應變能力。

活動現場也讓小朋友體驗國際新興競技運動「無人機足球」，民眾透過操控搖桿指揮「球形無人機」射門，彷彿置身哈利波特魁地奇比賽的刺激場景，成為今日攤位中的一大亮點。

國科會副主委陳炳宇指出，今年科普環島列車行駛近900公里，列車上的8節車廂搭載各種科技主題特色實驗，讓學子走出教室，在欣賞台灣鄉鎮美景之際，也可以透過車廂中的實驗活動認識AI智慧、世代通訊技術、數位孿生，及半島體等科技新知。

台鐵公司總經理馮輝昇也提到，台鐵是超過130年的傳統鐵路，連續9年和國科會一起舉辦科普環島列車活動，就是期待老公司和年輕學子可以撞擊出的火花。他提到，這幾年參與人數持續增加，台鐵車廂已由4節增加至8節，明年希望可以出動10節車廂一編的EMU900型新車。

國科會表示，該活動不只讓小朋友可以透過各式體驗學習科普知識，也因為活動是由全國高中學生接力擔任車廂關主，高中生透過擔任車廂小老師的過程獲得成長，不僅學會自主學習，更體現了教學相長的精神。