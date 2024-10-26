「航空意象與廉潔誠信」創意繪畫海報徵選比賽今天頒獎

機場公司是交通部轄管的國營事業之一，機場公司為響應政府推動校園誠信與品格教育政策，於今年5月至9月舉辦「航空意象與廉潔誠信」創意繪畫海報徵選比賽，分別向桃園市國、高中職學生徵稿，希望透過海報徵選活動，傳達廉潔意識與正確價值觀念，實踐永續發展的目標。

從上百幅作品中分別挑選高中組25名、國中組8名，今天上午於第二航廈北側5樓「北翼天空之城」舉辦頒獎典禮，邀請獲獎學生、家長、評審老師及機場大聯盟之公、民營夥伴一同共襄盛舉，共同見證廉潔誠信價值的展現。

機場公司總經理范孝倫表示機場公司是交通部轄管的國營事業，全體同仁跟公務員一樣，必須遵守公務員廉政倫理規範，基於企業社會責任，機場公司也響應政府推動校園誠信與品格教育政策，透過這次舉辦的「航空意象與廉潔誠信」繪畫比賽，讓每位參與同學都成為廉潔誠信的親善大使，實踐機場公司永續發展的目標，希望未來能看到更多獲獎同學們的作品，為台灣發光發熱。

本次活動共有147幅作品參賽，每位參賽者均發揮創意將「航空意象與廉潔誠信」的主題融入創意理念，以趣味、活潑、生動方式的風格展現作品。例如高中組特優蘇琳珺同學的創作理念將代表誠信的手勢擺放在一起，中間便顯現出飛機的形狀，飛機與背景黑白分明，象徵是非善惡分明，以誠信的方法做事，認清圖利等不可取的行為。