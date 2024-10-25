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新北鶯歌國小課程融入碳匯 廚餘養黑水虻淨零碳排

中央社／ 新北25日電

新北市政府今天表示，鶯歌國小教師群將碳匯議題融入教學，學校社團推動食農教育及廚餘有機循環，鼓勵學生落實低碳生活。新北共有14校獲選教育部智慧化氣候友善校園先導計畫。

教育局今天表示，鼓勵學校參與「教育部建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」，今年度教育部通過輔仁大學所申請的示範計畫，與13所國小、高中的基礎計畫。

鶯歌國小校長簡聰義透過新聞稿表示，教師低碳社群思考將碳匯（自然或人工綠碳儲存倉庫）概念融入教學。社團也從改造環境、設計課程、生態與食農教育、校園碳盤查等，帶領學生探索與體驗低碳生活。

簡聰義說，黑水虻是腐食性昆蟲，幼蟲專門吃廚餘，效率高且是家禽的優良蛋白質，轉化成有機肥料飼養雞鴨。校內建置完整循環農業園區，將廚餘養殖黑水虻，符合淨零碳排放趨勢。

推動計畫的輔導主任陳振威說，與野菜學校合作，帶領學生瞭解友善耕作環境，學習昆蟲生態、低碳飲食及綠色消費，並鼓勵學生制定計畫落實低碳生活，將永續發展理念融入校園。

輔仁大學校長藍易振說，示範計畫核心聚焦於輔大與新莊、五股、泰山區等周邊社區的共同問題，將AIoT智慧聯網設備改善環境，並導入固碳肥料，透過地理資訊系統（GIS）技術視覺化數據，設計減碳方案，讓學生與社區共同探索淨零轉型。

教育局表示，因應2050淨零排放政策及國際發展趨勢，學校從監測與盤查校園環境出發，讓親師生認識校園環境、發現問題後，建立改善環境與解決問題的軟硬體需求。

低碳 校園 食農教育

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