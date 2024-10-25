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教部公布10所幼兒園入圍教學卓越獎 金銀質獎11月揭曉

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台南市善化區茄拔國小附幼創造讓幼兒和長輩都能參與的快樂學習空間。圖／教育部提供
台南市善化區茄拔國小附幼創造讓幼兒和長輩都能參與的快樂學習空間。圖／教育部提供

教育部今天公布10所幼兒園入圍「113年度教學卓越獎」金、銀質獎名單，將於12月20日於南投縣政府文化局演藝廳頒獎，現場揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。

教育部表示，本屆地方政府共推薦26所幼兒園，經過複選評選，共有新北市景新國小附幼、高雄市大寮幼兒園、桃園市南崁幼兒園、新竹市竹蓮國小附幼、台南市茄拔國小附幼、新北市石門國小附幼、屏東縣西勢國小附幼、宜蘭縣羅東鎮立幼兒園、嘉義市吳鳳幼兒園、台北市新生國小附幼獲得榮譽。

國教署表示，10所幼兒園入圍教學卓越獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定。其中，台南市茄拔國小附幼透過遊戲促進祖孫間情感連結，課程以「用遊戲串聯世代情誼、玩轉學習、樂玩生活！」為核心理念，創造讓幼兒和長輩都能參與的快樂學習空間。

屏東縣西勢國小附幼課程方案搭配幼兒日常生活的學習與探索，透過實地走讀、手工創作、農作體驗和客家文化的沉浸式學習，讓幼兒在自然和社區中探索知識與經驗，培養自主學習與問題解決能力，進而認識生活的多樣性與文化傳承，最終達成自我管理、創意發揮、溝通表達及團隊協作等核心素養提升。

屏東縣竹田鄉西勢國小附幼課程讓幼兒透過日常生活探索學習、實地走讀，提升核心素養。圖／教育部提供
屏東縣竹田鄉西勢國小附幼課程讓幼兒透過日常生活探索學習、實地走讀，提升核心素養。圖／教育部提供

屏東縣 幼兒園

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