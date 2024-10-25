教部公布10所幼兒園入圍教學卓越獎 金銀質獎11月揭曉

教育部今天公布10所幼兒園入圍「113年度教學卓越獎」金、銀質獎名單，將於12月20日於南投縣政府文化局演藝廳頒獎，現場揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。

教育部表示，本屆地方政府共推薦26所幼兒園，經過複選評選，共有新北市景新國小附幼、高雄市大寮幼兒園、桃園市南崁幼兒園、新竹市竹蓮國小附幼、台南市茄拔國小附幼、新北市石門國小附幼、屏東縣西勢國小附幼、宜蘭縣羅東鎮立幼兒園、嘉義市吳鳳幼兒園、台北市新生國小附幼獲得榮譽。

國教署表示，10所幼兒園入圍教學卓越獎的團隊各有特色，且深獲評審團的高度共識與肯定。其中，台南市茄拔國小附幼透過遊戲促進祖孫間情感連結，課程以「用遊戲串聯世代情誼、玩轉學習、樂玩生活！」為核心理念，創造讓幼兒和長輩都能參與的快樂學習空間。