小孩騎頭上、家長愛告狀…國小實習師身心俱疲：找不到堅持動力

「教師甄試」是進入學校成為正式教師的必經之路，想當正職教師須先修完教育學分、通過教師資格檢定考，並取得實習合格，始能報考教甄。一名女網友發文求助，她很早就知道自己不想當也不適合當老師，目前實習半年，看到教育現場，真心覺得當國小老師「好累」，更失去了讀教甄的動力，於是詢問網友：「動力是什麼？除了寒暑假和退休金，不知道還有什麼能讓我堅持的了。」

一名女網友在Dcard發文，表示她很早就知道自己不想當也不適合當老師，但一直沒勇氣轉換跑道，因為假如不當公務員或老師，基本上只能和家人斷絕關係，目前半年實習，看到教育現場，真的覺得當國小老師「好累」，學生難管、容易被那些小孩騎在頭上，家長又常跟老師告狀，真的覺得教書令人「身心俱疲」。

原PO表示，最近一直在煩惱要不要乾脆轉換跑道考「國營」，但時間成本砸下去又令人卻步，而且也不知道能不能考到好缺，因此開始質疑自己是否太「草莓」，遇到挫折就想放棄，所以請教網友：「各位讀教甄的動力是什麼？不知道還有什麼能讓我堅持的了。」

此文一出，不少網友勸原PO如果真的不想當老師，應主動轉換跑道，「不適合就真的不要硬待，很容易身心生病且學校也會頭疼」、「現在教育環境跟教師福利惡化的現在，我推薦當代理即可，隨時可以轉換跑道」、「如果還年輕，就是儘快轉跑道別浪費時間」、「建議妳放棄不要當了，現在改確定提撥制，福利不吸引人了」。

也有過來人提到當老師的辛苦，「擔任五年級班導師，每天早上七點到校晚上七點離校，作業還要帶回家改，改到凌晨，我不知道是我能力不足才會有這樣的情況還是普遍都是這樣」、「現在的教育現場真的不是很友善，要兼顧學生、家長和學校等各方面壓力」。