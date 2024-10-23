淡水學童祈福信關懷世界小孩 日本藝術季永久保存

從關懷世界兒童出發，結合日本瀨戶內海藝術季，藝術家林舜龍老師在2016年的《跨越國境。波》、2019年的《跨越國境。潮》，都參與藝術季展出，並且透過藝術發聲關懷國際難民，而今年將在瀨戶內海豐島設置的永久性作品，197尊世界小孩的祈禱像《跨越國境。祈》，邀請淡水國小210位學生，197個國家面臨困境的小孩，攜手獻上祝福，世界小孩的未來，期許一個最美的未來與夢想。

淡水國小主任張之晧表示，透過8年前敘利亞的難民小孩亞蘭，因戰爭逃難而淹死在沙灘上的國際事件，林舜龍老師透過關懷世界小孩的角度出發，讓淡水國小孩童，先是上網尋找相關資訊，並且了解自己所要寫出祝福的國家，再與日本的兒童一起寫出400封的祝福信，封存在藝術家老師所做的197尊世界小孩祈禱像當中。

林舜龍老師，透過學習單的引導，學生所寫的祝福信除了會封存在這197件作品當中，而這些作品，更會設置在瀨戶內海豐島，並且永久性的保存在當地，而且作品身上也會有QR碼，只要用手機掃描就會出現專屬這個陶像國度小孩的祝福信，還有寫信的孩童，呈現在看展者的眼前，希望透過作品展現出台灣學童也可以關心其他國家的孩童，並且讓學生學到不一樣的國際觀。