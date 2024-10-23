環教結合傳統文化 金湖國小繪本「繞境趣」奪冠

金門金湖國小暨幼兒園師生共創繪本「關聖帝君繞境趣」獲民國113年「全國環境教育繪本嘉年華會」人氣繪本獎第1名。校長陳佩玉說，繪本、戲劇展演可提升孩子能力，並對傳統文化、環保理解更深刻。

「113年全國環境教育繪本嘉年華會暨社區成果發表會」於19、20日在台北華山文創園區登場，全國22縣市參加者上台帶來說故事、舞台劇、音樂故事，同時各縣市設攤位展示環境教育繪本達74本。

陳佩玉今天接受中央社記者採訪表示，這次「關聖帝君繞境趣」繪本獲得人氣繪本獎第1名，且在胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安指導下，繪本改編同名舞台劇也在現場大獲好評。孩子在每次表演過程中，更能理解金門傳統文化及環保理念重要性。

陳佩玉說，因這次繪本及戲劇展演，孩子在表達上更從容、有自信，邏輯能力也有提升，這些都是可以一輩子帶走的重要能力。

參與繪本及戲劇創作的金湖國小附設幼兒園主任楊偉彣說，因學校旁就是金湖「忠義廟」，每年正月12、13日辦理大規模迎神繞境時引起學童好奇，希望探究這項傳統文化，於是師生從故事內容到繪畫共創繪本「關聖帝君繞境趣」，故事以1名社區老婆婆與1名幼兒園小朋友對話，呈現如何將環保理念融入傳統文化。

參與表演學童也表示，對繞境活動更有興趣，也能將環保觀念運用至生活，如繞境時可以電子鞭炮取代傳統鞭炮等。且學童對表演也樂在其中，「演戲太好玩了，我還要再去台北表演一次。」