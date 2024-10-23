高中升學有多拚？補習班凌晨3點大排長龍只為「搶位」 過來人：比15年前誇張

台灣補習文化盛行，日前有報導指出108課綱上路後，文理補習班增近千家，全國補習班數量甚至比超商還多出4千餘家。近日有網友上傳一張凌晨3點，台中某知名補習班外學生大排長龍的景象，並表示學生不惜犧牲睡覺時間排隊的目的是為了搶「劃位順序」，引起網友熱議。

原PO在社群平台Threads上發文表示，「雖然沒看過凌晨四點的洛杉磯，但我看過凌晨三點的儒林」，並附上一張照片，只見深夜的補習班走廊上擠滿了大批排隊等候的學生。原PO解釋，這些排隊的學生都是高一，因為採先報名者先劃位的方式，為了搶到好位子，學生才會在凌晨先至補習班排隊，「8點開始拿號碼牌，凌晨5點已經排到隔壁的全家了」。（編按：「凌晨四點的洛杉磯」是指已故NBA球星Kobe Bryant說自己每日動身練球的時間）

有不少網友對此景象感到震驚，「哇，台灣人讀書升學夠拚了」、「台中儒林的排隊劃位比15年前的更誇張了」、「我以為是十幾年前在幹的事」、「這真的很誇張」、「華語地區的教育果真悲中之悲」。

也有人解釋學生為劃位夜排的情況其實不少見，「台中特有生態，大型補習班差不多都這樣」、「這幾年超級誇張的，今年龍年報國中補習班，我朋友半夜5點多出門去劃位欸」。

更有過來人憶起過去的經歷，「時代在進步，我以前（排隊）是跟同學坐在地上打橋牌，現在是玩手遊了」、「勾起15年前夜排的回憶。那時候還沒有手機，只能跟朋友狂聊天，一群人半夜到補習班附近亂晃，在升學地獄裡的少數熱血冒險感 。想起來可能是高中印象最深刻的回憶之一，但現在再看只覺得這個現象有夠悲哀」。