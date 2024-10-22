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台中豐原4學童揚威韓國大田舞蹈節 奪4金讓世界看見台灣

中央社／ 台中22日電

台中豐原區4名國小學童參加「韓國大田舞蹈節」，在7獎項奪下好成績；領獎時，舞蹈老師朱衣羚特別拿出國旗上台拍照，她表示，可以讓世界看見台灣，很感動。

朱衣羚在台中豐原區開設瑜伽舞蹈教室，致力發揚東方舞蹈，日前她報名國外舞蹈比賽，帶著羅璟瑢、羅婕瑜、陳品蓉、黃宥蓁4人，飛往韓國參加大田舞蹈節。4人奪下兒童鼓舞團體組金獎；12歲羅璟瑢、11歲羅婕瑜兩姊妹，還拿下兒童東方舞團體組金獎。

10歲陳品蓉一人就奪兒童高級個人融合組、兒童高級個人東方舞組2項金獎；羅璟瑢獲兒童個人融合鼓舞組銀獎；羅婕瑜及9歲黃宥蓁，分別拿下兒童新手個人民俗組及兒童新手個人融合鼓舞組殿軍。

4名小朋友從小就對舞蹈展現濃厚興趣，跟著電視表演節目、韓團MV手舞足蹈，於是父母將她們送到舞蹈教室學舞，4人表示，跳舞時候很開心，未來希望可當舞蹈老師。

朱衣羚從事舞蹈教學13年，她表示，東方舞早期又稱肚皮舞，一直不被重視，目前國內有許多舞者團結起來，每年都會舉辦活動，希望能將這項舞蹈發揚光大，讓更多人認識東方舞。

教室 舞團 豐原

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