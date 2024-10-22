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花蓮第6所原民實驗學校 新社國小巴特虹岸揭牌

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮豐濱鄉族群多元的新社國小，今天舉行原住民族實驗教育學校揭牌儀式，以新社部落噶瑪蘭語pateRungan（巴特虹岸）為名，成為花蓮縣第6所原民實驗教育學校。

噶瑪蘭語的pateRungan，意思是船泊停靠之處，由於新社國小族群多元，包括阿美族、布農族、撒奇萊雅及噶瑪蘭族人，因此採用地名pateRungan作為實驗教育的名稱。

花蓮在民國107年在萬榮國小成立太魯閣民族教育小學、之後有豐濱國小的阿美族聖山Cilangasan實驗學校、鶴岡國小的秀姑巒阿美族實驗小學、永豐國小Cilamitay阿美族實驗小學、太平國小巒群布農族小學，以及新社國小pateRungan「巴特虹岸實驗教育」。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏表示，縣府推展原民文化，新社國小是花蓮縣第6所原民實驗教育學校，保護並傳承原住民族的語言、文化與智慧，培養學生的文化認同感及自信心，促進不同族群間相互理解與尊重是縣府不斷努力方向；這項教育計劃的實施，不僅為新社國小學生開啟新的學習旅程，也為新社文化的傳承與發展，注入新的活力。

新社國小校長余光臨表示，學校目標是培養學生對自身文化的認同感與自豪感，同時培養學生具備在現代社會中發展的能力；此計劃不僅對學生重要，對整個部落的文化傳承，也具有深遠意義。

豐濱鄉公所表示，新社國小在地文化課程多元兼容，為傳承部落文化，建立一套融合在地不同族群的課程架構，讓學生們不但學習自身文化，也學會多元包容的胸懷，這不僅是師長們的用心規劃，更彰顯政府在保護與發揚原住民族文化方面的決心與許諾。

鄉長邱福順指出，新社國小致力發展在地文化，是績優學校，今年還獲得台灣永續校園獎的銅獎，師長們持續帶領孩子瞭解原住民族與大地永續共存的智慧，實屬不易；原住民們代代相傳的山海智慧，透過實驗教育期許孩子們具有文化認同與關懷社會能力，更希望學生們畢業後能持續回饋部落，讓文化永續傳承。

小學生 花蓮縣政府 阿美族

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