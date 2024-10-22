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影／追著加水車跑 屏女學生建構加水產業獲高中地奧金牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東女中三年級吳沛耘（右起）、黃珮芸、陳璿安，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，比賽時為讓外縣市師生認識加水產業，還復刻加水站樣貌。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘（右起）、黃珮芸、陳璿安，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，比賽時為讓外縣市師生認識加水產業，還復刻加水站樣貌。記者劉星君／攝影

國立屏東女中三年級吳沛耘、黃珮芸、陳璿安，從生活出發，在指導老師劉哲諭帶領下，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，以「杯水車薪，背水一站-屏東市加水產業結構與空間分析之初探」參加高中地理奧林匹亞獲金牌，也是屏女連三年獲地奧金牌。

吳沛耘原本住高雄大樹區，搬到屏東後，發現屏東水很硬，煮水時都會出現茶垢，容易沉澱，鍋子很難洗，茶垢又會塞在水管中，堵住水管，吳沛耘說，後來家中改用加水站提水買水，但提水還是很麻煩，後來直接改裝RO濾水器，也讓她好奇屏東市加水產業如何興起，跟夥伴們發想觀察，加水產業結構，加水車、加水站是如何與在地居民互動。

加水產業相關文獻資料少，學生陳璿安說，大多是談加水站水質檢測等研究。團隊田野調查，她們形容「追著加水車跑」，過程中被拒絕很多次，後來終於找到兩名加水車司機，跟著他們實際走訪，也到上游水源地高樹鄉泰山村，訪談業者，逐漸勾勒出加水產業上中下游面貌。

黃珮芸說，為瞭解屏東市加水站分布情況，團隊們分工，將屏東市分成三個區域，他們各自走訪記錄每個加水站的點位，加水站兩種，地下水加水站、自來水加水站，在屏東市分布的數量都是各半，各有72間，總共144間。

黃珮芸說，團隊發現屏東市加水站北多於南，又以北勢頭地區三個里最為密集。也觀察到，加水站空間分布與土地利用關連，住宅區加水站最多，商業、農業、工業用地加水站少；地下水加水站多位在主要幹道旁。

學生們從訪談加水車司機田野調查，將田調紀錄圖表資訊化，她們提到，光是製作加水車司機一周服務路線等，就修改20多個版本。

指導老師劉哲諭說，加水站在南部盛行有其脈絡背景，這次選題生活化，學生們容易與在地連結。且加水車加水站的相關文獻資料相當少，學生們的研究填補某些文獻缺陷，善用視覺化圖表呈現資料，繪製出2、30個圖表資訊。

三人也發現，加水車、加水站的田野調查過程，政府沒有制定加水車運送法規，確保水源運送過程中安全衛生，建議擬定制定加水車相關法規；另外政府及民間合作成立加水業公會組織，建立完善市場機制；鼓勵加水業者轉型發展，例如泰山泉水可以作為地方特色，帶動地方與產業復興。

這次研究過程，三人分享，學會觀察周遭生活，認真對待身邊每件事，追根究柢了解背後發展原因，收穫滿滿。

國立屏東女中三年級吳沛耘（右）、黃珮芸（左）、陳璿安（中），從生活出發，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，搜集資料製作出2、30個圖表資訊。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘（右）、黃珮芸（左）、陳璿安（中），從生活出發，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，搜集資料製作出2、30個圖表資訊。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘（右二）、黃珮芸（左一）、陳璿安（左二），從生活出發，在指導老師劉哲諭（右一）帶領下，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘（右二）、黃珮芸（左一）、陳璿安（左二），從生活出發，在指導老師劉哲諭（右一）帶領下，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘、黃珮芸、陳璿安，從生活出發，在指導老師劉哲諭帶領下，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌。圖／屏女提供
國立屏東女中三年級吳沛耘、黃珮芸、陳璿安，從生活出發，在指導老師劉哲諭帶領下，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌。圖／屏女提供
國立屏東女中三年級吳沛耘（右）、黃珮芸（左）、陳璿安（中），從生活出發，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，善用圖表資訊呈現。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級吳沛耘（右）、黃珮芸（左）、陳璿安（中），從生活出發，她們追著加水車跑、走訪水源地，建構出加水產業面貌，善用圖表資訊呈現。記者劉星君／攝影

團隊 地下水 奧林匹亞 屏東

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